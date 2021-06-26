Агент рассказал о будущем Ивана Новосельцева после ухода из «Сочи»

Александр Клюев, агент полузащитника Ивана Новосельцева, рассказал «СЭ» о будущем российского футболиста.

«Из «Сочи» Иван уходит, мы уже конкретно определились с одним клубом и ведем диалог. Сможем назвать команду после подписания контракта», — сказал Клюев «СЭ».

В прошедшем сезоне 29-летний Новосельцев принял участие в 16 матчах за «Сочи», в которых отличился одной голевой передачей.

Ранее защитник выступал за «Торпедо», «Зенит», тульский «Арсенал», «Анжи» и «Ростов».