Джикия ответил на вопрос, верит ли в чемпионство «Спартака» в этом сезоне
Капитан «Спартака» Георгий Джикия во второй части большого интервью «СЭ» ответил на вопрос, верит ли в чемпионский титул красно-белых в нынешнем сезоне.
— Исполнительный директор «Спартака» Евгений Мележиков в интервью заявил о необходимости чемпионства к столетию клуба, то есть в следующем сезоне, «позарез». Считаете, это правильная постановка вопроса? Не обрушит ли она на игроков дополнительное давление?
— У нас еще этот сезон не закончился, а вы уже про следующий спрашиваете (улыбается). То, что в в следующем, юбилейном году хотелось бы подарить нашим болельщикам чемпионство, — это безусловно. Так что все нормально сказано.
— Тогда вопрос ребром: верите ли в чемпионство в этом сезоне?
— Верю!
— Сильнее, чем это было осенью?
— Да. Наверное, из-за того, что осталось меньше времени до финиша, и картина выглядит более объективно. За 20 или 25 туров до конца сложно о чем-то предметно говорить, а сейчас, когда мы на финишной прямой, — почему бы и нет? Мы сделаем для этого все возможное.
(Игорь Рабинер)
«Возможно, мне нужно быть более жестким с командой. Но я добрый человек». Вторая часть интервью Джикии
Методология
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