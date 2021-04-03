Джикия ответил на вопрос, верит ли в чемпионство «Спартака» в этом сезоне

Капитан «Спартака» Георгий Джикия во второй части большого интервью «СЭ» ответил на вопрос, верит ли в чемпионский титул красно-белых в нынешнем сезоне.

— Исполнительный директор «Спартака» Евгений Мележиков в интервью заявил о необходимости чемпионства к столетию клуба, то есть в следующем сезоне, «позарез». Считаете, это правильная постановка вопроса? Не обрушит ли она на игроков дополнительное давление?

— У нас еще этот сезон не закончился, а вы уже про следующий спрашиваете (улыбается). То, что в в следующем, юбилейном году хотелось бы подарить нашим болельщикам чемпионство, — это безусловно. Так что все нормально сказано.

— Тогда вопрос ребром: верите ли в чемпионство в этом сезоне?

— Верю!

— Сильнее, чем это было осенью?

— Да. Наверное, из-за того, что осталось меньше времени до финиша, и картина выглядит более объективно. За 20 или 25 туров до конца сложно о чем-то предметно говорить, а сейчас, когда мы на финишной прямой, — почему бы и нет? Мы сделаем для этого все возможное.

(Игорь Рабинер)

«Возможно, мне нужно быть более жестким с командой. Но я добрый человек». Вторая часть интервью Джикии