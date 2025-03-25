Футбол
25 марта, 16:03

Судья ошибочно удалил с поля Мертенса в матче «Оренбург» — «Факел»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Экспертно-судейская комиссия РФС проанализировала матч 21-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Факелом» и пришла к выводу, что главный арбитр Артем Любимов совершил две серьезные ошибки: не удалил с поля Александра Ломовицкого, когда это было необходимо, и несправедливо удалил Дилана Мертенса.

1. Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Факел» №77 Александра Ломовицкого на 24-й минуте матча.

В заявлении РФС говорится, что решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока, который опоздал сыграть в мяч в единоборстве с игроком команды «Оренбург» Данилой Прохиным и на высокой скорости совершил контакт открытой стопой с использованием шипов, должны расцениваться как серьезное нарушение правил игры. Члены комиссии считают, что высокое место контакта угрожало безопасности соперника. По этой причине комиссия единогласно полагает, что судья должен был остановить игру, назначить штрафной удар в пользу команды «Оренбург» и удалить игрока «Факела» за серьезное нарушение правил игры.

«2. Судья ошибочно удалил с поля игрока команды «Факел» №6 Дилана Мертенса на 54-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока, совершенное против игрока команды «Оренбург» №10 Саида Сахархизана, по мнению большинства членов комиссии, не является очевидным серьезным нарушением правил игры, так как контакт был произведен с умеренной интенсивностью, пятка игрока «Факела» в момент контакта находилась на газоне, в связи с чем контакт был неполным, а частью открытой стопы, и место этого контакта не было высоким. По этой причине большинство членов комиссии считают, что судье следовало ограничиться вынесением предупреждения игроку «Факела» за безрассудное поведение в данной пограничной игровой ситуации», — сказано в решении ЭСК.

«Оренбург» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 11 очков, «Факел» находится на 15-й строчке с 14 баллами.

Источник: РФС
