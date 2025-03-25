Футбол
ЭСК РФС признала верным решение засчитать второй гол «Спартака» в матче с «Зенитом»

Камила Абдурахманова
корреспондент
Кристофер Мартинс.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия РФС подтвердила правильность решения главного арбитра Сергея Иванова засчитать второй гол «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1). Мяч был забит полузащитником Кристофером Мартинсом на 90-й минуте.

В заявлении РФС говорится, что решение ЭСК мотивировано отсутствием оснований у членов комиссии не доверять решению ассистента Варанцо Петросяна не фиксировать положение вне игры. Указывается, что ассистент находился в оптимальной позиции для принятия решения, а ВАР Алексей Сухой использовал технологию офсайдных линий при проверке взятия ворот. По этим причинам комиссия единогласно поддержала решение судьи зачесть гол команды «Зенит» в данной игровой ситуации.

«Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Столько же у «Спартака», который опережает петербуржцев по личным встречам. «Краснодар» с 46 баллами идет на первой строчке.

Источник: РФС
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • DZR

    Это неправда с самого начала. Зенит через раз выходил в 1/8 Лиги Чемпионов. 11/12,13/14,15/16. Керж свалил до "европейского кубка", Аршавин с Погребняком сразу после. Состав 2013 (через пять лет) был с Аршавиным, Кержаковым, Анюковым, Малафеевым, Шатовым, Зыряновым, Файзулиным, Тимощуком и Смольниковым. Каких своих на кого поменяли? Халка на Бухарова, а Широкова на Витселя и сразу симпатия пропала?

    28.03.2025

  • Валар Моргулис

    А не тот ли Зенит Кубок европейский забирал и Супер Кубок. А после них только третьи и четвёртые места в группе. После банды Дика Адвокаата больше и показать то ничего не смогли. Потому как понеслась замена своих на всё, что можно денежным пряником приманить. И о какой любви ты говоришь, я о ней не писал? Адекватная симпатия к игре соперника.

    26.03.2025

  • Garryk99

    зенит позор российского футбола. P.S. в CAS пишите. Не впервой )))))

    26.03.2025

  • Garryk99

    ну бомжатне руками играть в любом месте поля издревле разрешено )))))

    26.03.2025

  • Garryk99

    Ну всё, Спортлото, держитесь. Бомжи вас сейчас завалят жалобами )))))

    26.03.2025

  • Иван Иванов

    там вне игры чистый. болельшик спартака с 1985 года, даже не реал и марсель зачем то ездил

    26.03.2025

  • DZR

    Зачем нужна комиссия, если у них всегда единогласные решения по спорным моментам?

    26.03.2025

  • вперёд Спартак!

    Медведев сказал, что живёт в параллельной реальности и это действительно так, на фоне единогласного решения членов комиссии. Параллельная реальность Медведева заключается в том, что он привык к многолетнему подсуживанию в пользу Зенита, наглому административному ресурсу и иным преференциям, а когда начали судить по Правилам (с ошибками, но без предвзятости, как видят) - векторы в его голове (почему-то молчит о двух непоставленных пенальти в ворота Зенита) не сошлись. Медведев - позор футбольных администраторов!

    26.03.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Бесстрашные моськи !! Скоро всех поменяют на сотрудников Народного Достояния..

    26.03.2025

  • ФОКСИ

    У этой шоблы несправедливых решений в пользу Москвы не бывает, т.к. они все местные и из одного корыта едят.....

    25.03.2025

  • ФОКСИ

    По дешевке пацаненок плюсики зарабатываешь?.....сайгак с деревянной головой....

    25.03.2025

  • alex111

    Ну и был смысл устраивать бурю в стакане ?? Всё равно каждый останется при своём мнении.

    25.03.2025

  • Пан Юзеф

    Я просто чуть напомню историю того матча. Во-первых, в ситуации с голом Хидиятуллина Кузнецову подсобил арбитр на линии Смагин. Это он настоял на том, что гол был. А вот ситуации с пенальти намудрил уже сам Кузнецов. Там не просто не было нарушения, там было явное положение "вне игры" у Шмарова и Черенкова. Ну а удаление Тищенко... Если уж удалять, то вместе с Хидиятуллиным, который первым ударил. А Тищенко только ответил. Но удалили почему-то только его.

    25.03.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    А вот этого факта я уже не помню. Так за что?

    25.03.2025

  • Пан Юзеф

    А Тищенко Кузнецов за что удалил?))

    25.03.2025

  • fedland

    воздалось медведеву за усилия. всю неделю Дон Кихо?т Лама?нчский боролся с ветряными мельницами и вот итог...

    25.03.2025

  • Зинита ля комедия! :rofl::rofl::rofl:

    25.03.2025

  • Андрей Кадулин

    Теперь официально свинарне можно забивать из овсайда

    25.03.2025

  • ФОКСИ

    Я тоже чертил - 100-процентное "вне игры", даже рейсфедер использовал.....причем, на всякий случай, и циркуль был на готове....Смешно, когда основным чертежником на такой матч назначается бесполезный , как свистулькин в поле, и еще более смешной чертило из около московских Люберец....

    25.03.2025

  • Saypin

    бакланье гуано кончилось?

    25.03.2025

  • Vadson

    дык объясните Медведеву наконец))) Он то, блаженный, и не ведает.

    25.03.2025

  • puzo-75

    Эти эксперты настолько дискредитировали сами себя своими многочисленными предыдущими решениями, что на их решения уже мало кто обращает внимание...

    25.03.2025

  • DZR

    Раньше это когда? В прошлом сезоне у Зенита по этому показателю минус восемь О_о

    25.03.2025

  • dinela

    Превед медвед,как говорится!

    25.03.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Мотивационная часть, конечно, огонь! Сразу вопрос, а нахрен тогда ВАР и ЭСК ?))))) Всё же сразу ясно было., по их логике. И ещё момент - нифигасе, как всё поменялось в этой жизни.... Раньше все подобные нюансы сразу и по умолчанию были бы трактовны в пользу Зенита. Что-то происходит, чего я не знаю.

    25.03.2025

  • Дима Питерский

    Посмотрите на состав этого, с позволения сказать, органа... - Каманцев, никогда не блиставший - узбек непонятный - Мажич с Чакыром, которые постоянно косячили - Питана, ноунейм вообще - пять членов подкомиссии по футзалу - ответственный секретарь Что от них можно ожидать???

    25.03.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Есть шикарный кадр из-за ворот зенита, в момент передачи. На нём Мартинс на полметра до линии офсайда, ибо линия вратарской в кадре. Возможно, эта информация была у ВАРа?

    25.03.2025

  • Lars Berger

    Я не напрягаюсь) Меня 5 дней не было на сайте) Я сейчас в районе Кинбурнской косы) Мы воюем потихонечку...)

    25.03.2025

  • DZR

    А, это про Зенит 2005 года, который на шестом месте был...понятно. Это нейросетка пишет про "симпатичный" Зенит с Кержаковым и Аршавиным? Уж очень одинаковые комменты в последнее время про любовь болельщиков Спартака к "тому правильному" Зениту.

    25.03.2025

  • Ю.Ю.

    Не напрягайся так. Я тебе уже говорил. Повторю ещё раз - ты пишешь в никуда.

    25.03.2025

  • Lars Berger

    Это когда - "львиными" зубами"...) А в наглую переть - уже неинтересно) "Зенит" снова будет чемпионом, не переживай)

    25.03.2025

  • Ю.Ю.

    Так и есть. Это нормальная практика для болел - запоминать косяки арбитров в сторону своих любимчиков. Я, даже когда ветераны вспоминают договорные игры, в которых сами принимали участие, до конца не верю.

    25.03.2025

  • echo2011

    Они точно вслед за судьёй на линии определили,что офсайда не было.Мало ли,что это кому-то не понравилось...

    25.03.2025

  • echo2011

    Понял совсем не так.Было обращено внимание на то,что лайнсмен занимал оптимальную позицию,чтобы видеть,был офсайд или нет.

    25.03.2025

  • Валар Моргулис

    Такого слабого Зенита не видел очень давно. Команда не играет, а мучается. Насобирали блогеров и геймеров, которым футбол побоку. И в руководстве старый маразматик, который не умеет принимать ошибки. А значит и исправлять не планирует. Я живу далеко от Москвы, болею за Спартак всю свою жизнь, но ни одному клубу сопернику не желаю плохого. И мне очень был симпатичен Зенит, с Кержаковым, Аршавиным, Денисовым, Анюковым...а сейчас нет. Сейчас у клуба непонятные цели, непонятные футболисты, ужасное руководство. Жаль.

    25.03.2025

  • Palacios

    Своё г..о малиной пахнет, ничего иного от тебя никто и не ожидал.

    25.03.2025

  • Palacios

    Правда что ли? С набором из 2 игроков за 100 млн на бюджетные средства??

    25.03.2025

  • Palacios

    Не любишь, когда тебя правдой поддых вдавливают ) Правдолюб хренов )

    25.03.2025

  • Деметрио

    Один вопрос. А зачем нужны эти китайские линии, если они точно не могут определить положение игроков и главное слово за ассистентом?! Тогда следует отменить правило "смотри и жди". Оффсайд, поднимай флажок и останавливай игру!

    25.03.2025

  • DZR

    Я даже был на том матче. Там даже не вторая жёлтая, там оранжевая у Бикфалви. В ногу откытыми шипами с нанесением травмы. Павлюченко, который судью из за этого бодал - тоже красная 100%. Или ты про Емельянова, который в первом тайме подкатом сзади по ногам Кокорина в больничку на 1,5 месяца отправил и с Рукаку подрался? Сам то пересматривал матч?

    25.03.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Согласен о скелетах... Я был на том матче Спартак - Днепр на стадионе Динамо. Тогда судья (вроде, Кузнецов был) в интервью после матча сказал, что поставил пеналь за нарушение на Шмарове, а не на Черенкове. Тогда упали двое: и Фёдор, и Шмаров, и никто из них на мог видеть, что нарушения на другом не было. Судья тогда накосячил. И мяч после удара Хиди линию не пересекал, но с трибуны не из-за ворот этого не было видно. Осадок неприятный был, да. И я помню ещё матч 1980 года Спартак - Зенит, когда вратарь Зенита Ткаченко выгреб уже из-за линии ворот мяч, который туда закатился после рикошета. Судья (вроде, Ступар) этого не заметил и гол не засчитал.

    25.03.2025

  • Vadson

    передавай привет смирновой нате, позор всея руси.... Фантазии не хватает даже на ник оригинальный....

    25.03.2025

  • zvovs

    Что вы так волнуетесь? Может собрание будет против. В нашем кооперативе с правлением всегда согласны. Не соглашаться с правлением, что против ветра...плевать. (с) Гараж.

    25.03.2025

  • Vadson

    это так Госклуб помогал в игре, старался?)

    25.03.2025

  • Valekka

    Это ты приличный,клоун?!! До моей Алании в плане почитаемости людей,вам как до Луны раком!! Покажи мне видео,где твою команду седобородые старцы провожают,встречают команду в аэропорту песнями и такими же песнями на стадионе поддерживают,как Аланию.Покажи видео,где старушки обсуждают,какой состав будет на матч! Глохни,чучело!

    25.03.2025

  • Каспийский берег

    вот как рвет то аас! когда Вендельту отмазали на 1 матч, чот не помню как вы про отсутствие блата вякали!

    25.03.2025

  • george64

    Иначе футбольный бог покарает? )

    25.03.2025

  • Valekka

    В отличие от тебя,я с семи лет живу спортом и пишу,чтобы обменяться мнением,а не пукнуть от нехрен делать.За продажу матча Спартаку в 96-м,за то,что кричали :" Мы поддержим вас по-любому!",а потом все болели за Спартак-я не отношусь к поклонникам Зенита,но привык отдавать должное и говорить,что думаю,а не по сто раз писать :" Зенит позор......!"или : " Спартак - хрюндельклуб".Дань уважения надо отдавать,а само уважение-заслужить!!! Мне нужен спорт,а не г..но летающее. Ни хрена ты не видел!!!

    25.03.2025

  • vlad654

    Уймись, надоел уже, пиши лучше про свою аланию, нечего делать среди приличных болел.

    25.03.2025

  • Каспийский берег

    Надеюсь на по Мойке все пуканы разом по взрывались! Вижу что у косолапого от взрыва пукана и пустую черепушку снесло! Жаль гнездо бакланов!

    25.03.2025

  • Ю.Ю.

    Не пытайся составлять из буковок слова, а из слов текст. Не твоё это. Ставь минус и иди мимо.

    25.03.2025

  • vlad654

    На Мартинсе 100% пинальти был. Вот он, админресурс во всей красе,))) Особенно поржал, когда назвали причину не назначения пенальти - удар по ноге Мартинса сзади был не достаточной силы - не смогли ему эту ногу сломать - поэтому и нету пенальти))) Конгениально, господа присяжные заседатели))) Заграница нам поможет))

    25.03.2025

  • DZR

    Ну вообще, честно говоря, я думал, что они покажут новые видео или что-то в этом роде. Получается других кадров просто нет. Интересненько. Вот когда по спорным решениям нам комментаторы говорят, что у судей есть некие другие камеры, которые не показывают в трансляции, но на основании которых выносятся неочевидные для зрителей решения, получается врут. Ничего у них нету. Печаль.

    25.03.2025

  • vlad654

    Ни фига тебе не прохладно на Зенит, так и дует жаром, аж слюнями брызжешь. Видели мы таких, те, кому прохладно, такую муть вообще не читают. И тем более не утруждают себя коммент настрочить. - свистеть - не мешки ворочать.

    25.03.2025

  • sergey stepanov

    Варанцо тоже доверя всецело, как армянину не доверять, странно как он на ВАР попал и ещё на такой матч, у него же опыта вагон и маленькая тележка точки ставить! Мафия судейская живёт и процветает в РФС! Хотя тоже считаю, что такие голы нужно засчитыватьи трактовать в пользу нападения!

    25.03.2025

  • Ю.Ю.

    Мне просто никто не может объяснить, как этот админресурс работает. Именно поэтому я и привожу обратные примеры.

    25.03.2025

  • Ю.Ю.

    Все чашки куплены точно так же, как и у вас. Один в один.

    25.03.2025

  • Павел Пушган

    Кто-то сомневался, что ЭСК ответит так? Причём это не зависит от того засчитали бы этот гол или нет. Судья всегда прав, а ВАР в данном случае просто для галочки.

    25.03.2025

  • Кабанчик

    Теперь Медведеву надо извиниться перед Спартаком за распространение ложной информации

    25.03.2025

  • nina nikolaewa

    вот чмочник-- в Футболе ноль ( 0 )

    25.03.2025

  • Osokin L

    Юльич, вот ты думаешь, что админресурс мог бы отменить результат этого матча или российский футбол еще не скатился окончательно во тьму?

    25.03.2025

  • Osokin L

    Игорь Малышев этот гол всю жизнь будет теперь помнить

    25.03.2025

  • Osokin L

    А я блин думаю, что так полыхнуло на северо-западе 2 часа назад. А это оказывается уважаемые болельщики ФК Зенит эту новость прочитали...

    25.03.2025

  • Кабанчик

    На редкость справедливое решение ЭСК! Медведев похоже нажрался с горя.

    25.03.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Занавес!

    25.03.2025

  • Palacios

    хех... Судя по твоему нику ты точно не здесь и не у нас. В остальном со многим согласен.

    25.03.2025

  • Palacios

    А ты сам хоть пробовал?? Вы во что играли в 1 круге дома, когда Спартак вас возюкал?? Пенальти неназначенные вспомни тогда во 2 игре. Деляга нашелся.

    25.03.2025

  • Palacios

    2007 год и ковровые дорожки в Раме почему-то. Купленная чашка и дело тамбовских. Мало?

    25.03.2025

  • Tito88

    Да какая разница, результат на табло! Три очка в таблице. Поменять ничего в любом случае невозможно. И какой резон обсуждать очевидное. Разве что газьпрёму будет от этого легче дышать, а по делу если, то Рио-де-Жанейро съели в данном матче, поэтому и результат на табло.

    25.03.2025

  • Ю.Ю.

    Так-то именно Спартак получил численное преимущество с Зенитом в матче 1-го круга. Но при этом судья постеснялся предъявить 2-ю ЖК Денисову, которого тут же заменили от греха подальше. Задам такой же вопрос: а Вы сами в футбол играть не пробовали?

    25.03.2025

  • richardford

    Спартак давно не был чемпионом. Надо как-то помогать. Москва всё-таки.

    25.03.2025

  • Ю.Ю.

    А ты, Рома, смотрел матч 87-го года Спартак-Днепр? Никакой матч Зенита, хоть с Уралом, хоть с кем-нибудь другим и рядом не стоял. Вот где был самый настоящий беспредел. И гол Вагиза, когда мяч от перекладины отскочил в метре от линии ворот и это видели все. Все, кроме судьи. И пенальти, который даже спорным назвать нельзя. Как говорится - его даже рядом не стояло. И получилось, что Фёдора подставили свои же, с этим 100-м голом в карьере. Если ты не смотрел тот матч или ничего об этом не слышал, почитай воспоминания очевидцев. Даже Старостин в итоге предложил переиграть матч. Правда озвучил предлжение, когда окон для переигровки уже не осталось. И если вы не усваиваете, я буду повторять для вас снова и снова - "скелеты в шкафу" есть абсолютно у всех. Просто у одних они большие, у других поменьше. И Спартак в этом списке среди лидеров. Т.ч., когда вы начинаете кричать "держите вора", делайте это очень тихо. Даже не шопотом, полушопотом.

    25.03.2025

  • Сергей С.

    Не болею ни за одну из этих команд, но во все времена при спорном офсайде преимущество отдавалось атакующей команде. Так что всё правильно.

    25.03.2025

  • Valekka

    Про Тофика слышал,наверно??! Спустя время сам сказал : " Ну что я там мог увидеть??!!",но при этом утвердительно гол подтвердил(Хёрст,кажется,бил),уже потом поняли,что гола не было-7 см не хватило!!

    25.03.2025

  • nina nikolaewa

    А у тебя есть хоть чем подтереть (((Срам

    25.03.2025

  • légionnaire

    пригласить иностранный эскорт, а то свой поднадоел опять же

    25.03.2025

  • Andrei Shulga

    Пипец! Приехали! Тогда зачем нужен ВАР?

    25.03.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    точно. особенно, когда решается судьба матча в эпизоде. причем в пользу той команды, за которую болеют).

    25.03.2025

  • Alexey Tarasov

    Ну ФСЁ теперь до конца чемпионата будут друг дружке мозги выносить:grin:забейте уже :smile:результат всё равно не изменится:point_right::point_up:

    25.03.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    мне сразу вспомнилось, как суды рассматривают дела ГИБДДvsВОДЯТЕЛ при отсутствии 100% доказательств. там тоже такие же формулировки вроде "нет причин не доверять показаниям сотрудника полиции").

    25.03.2025

  • Evgen

    допредъявлялись клоуны.....

    25.03.2025

  • Alexey Tarasov

    ХААХаха вадимий и до футбола.добрался со своими клушами:drooling_face::grin:ну всё всем песец:grin::point_right::frog:

    25.03.2025

  • Плевать и на Зенит, и на Спартак Оффсайд там был - своим глазам я больше верю Раз судите вы так То я вам зренье не проверю

    25.03.2025

  • _моро

    кто-то сомневался)

    25.03.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Да, у вас момент непростой, но бронза тоже неплохо. Долго не переживайте, а то и она уплывёт.

    25.03.2025

  • Валерий Белов

    А где видео забитого второго гола Зениту? Не показали, а значит был офсайд.

    25.03.2025

  • ровнов

    Болельщики Зенита, вперёд, на защиту справедливости.

    25.03.2025

  • lenin.vowa2018

    ... Пошли по тихому и безшумному пути. - предполагалось что так будет. Но бомжи завизжали и начали биться в истерике.

    25.03.2025

  • Алексей Х

    Бобров против!))

    25.03.2025

  • Valekka

    Мнение пи...ров нигде не воспринимается! Тебя и НХ не пошлёшь-весь ими утыкан,потрать время лучше на беседу с проктологом,хотя он тебе уже не поможет!!

    25.03.2025

  • Роман Морковкин

    Кто о чём, а ЮЮ об админресурсе. :hugging: ЮЮ, ну ты пересмотрел матч Зенит-Урал на открытии Распил-арены? Я же тебе уже неоднократно советовал этот матч - пособие по работе админресурса. Лекала. Глянь хотя бы хороший обзор, чтобы вспомнить все ключевые решения судьи, повторы моментов и разбор судейских решений, хронологию событий, холёные рожи тех, ради кого и затевалось то действо, - випов, в общем. Про прессу, СМИ, послематчевые комментарии участников матча. Там чёрным по белому все ответы на твой извечный вопрос: что же такое админресурс и с чем его едят.

    25.03.2025

  • lenin.vowa2018

    все сомневались. Но на сей раз принято правильное решение, против которого нет никаких фактов.

    25.03.2025

  • Valekka

    Утомительно о пустом трындеть.Показал Спартак игру и заслуженно в лидерах.Никто ему не мешал!

    25.03.2025

  • _моро

    отменили - ничего бы и не было. гордые свиньи не ныли и не визжали бы)

    25.03.2025

  • chimega

    Никак не угомонятся...

    25.03.2025

  • hattabych

    В играх с Зенитом ещё как сыпалось, с их фарм клубом Сочи тоже. Потом может за счет других, что-то возвращали, но это же не правильно.

    25.03.2025

  • Микола Питерский

    А кто-то другого решения ожидал? Эск в любом случае судью оправдает. Ворон ворону глаз не выклюет. Сразу в динамике показалось, что был офсайд. После пересмотров момента только убедился в этом. П. С. Это не определяющий момент. Мясо, увы, победило по делу. Ничья была бы несправедлива

    25.03.2025

  • sdf_1

    Ты не демагогию про водку не разводи, а отвечай честно: "ты пил коньяк с Каманцевым и Мажичем"? Если "да", то ты их приятель, а если "нет", то обычный брехун, который делает вид, что знает, а на самом деле ничего не знает

    25.03.2025

  • Роман Морковкин

    Всем вменяемым это ещё после просмотра повтора по тв-картинке понятно было. Судейка весь матч судил как мог. Если был бы хоть минимальный шанс зацепиться за что-то и отменить гол, то он бы без зазрения совести сделал это. Шутка ли - от гегемона в год столетия титул уплывает. Жернова админмашины включены на полную мощь, но пока всё бестолку. Значит... значит в Питере - ныть!!!

    25.03.2025

  • Valekka

    Спартаку мало сомнительных моментов откатили?В каждой игре один будет кричать за,другой-против,но при этом только Тушинские кричат о том,что Газпром не даёт им стать чемпионами!! А почему он не помешал Спартаку одержать 6 побед подряд?Почему на КБ не сыпались удаления,пенальти,отменённые голы??

    25.03.2025

  • Леший

    "Ну не позволит ни кто перефирии стать чемпионом", - сказал столичный грамотей, человек высочайшей культуры.)))

    25.03.2025

  • Горын

    Думаешь они водку хлещут? Сомневаюсь.

    25.03.2025

  • hattabych

    На усмотрение арбитров. Если бы назначил, ЭСК бы признал. Основания то были, кроме игры рукой, тут кричи-не кричи, в руку мяч попал по правилам.

    25.03.2025

  • Леший

    Согласен. Вообще странно выглядят истерики, когда речь идёт о паре сантиметров туда-сюда.

    25.03.2025

  • sdf_1

    Вместе с ними коньяк пил?

    25.03.2025

  • Горын

    Каманцев, Ирматов, Мажич, Питана, Чакыр, Кадыков, Космухамбетов, Михеев, Ракуцкий, Салата, Соколов, Семенов состав ЭСК. Первые пять кое как можно принять за экспертов редко бывающих на заседаниях,а только получающих бабло. А остальные? Вообщем Каманцев с Мажичем коньяку пригубили и решили пошли вы все на хер. Остальные как всегда- одобрям.

    25.03.2025

  • сдается мне,что...комедия далеко не финита! будут мусолить и мусолить

    25.03.2025

  • ONIKAN2013

    Уже увидели.

    25.03.2025

  • hattabych

    Я не могу быть абсолютно справедливым, я пристрастен. Но разве футболист Факела совершил фол последней надежды? Вендел согласно регламенту не должен быть отстранен не срок от 2 до 4 игр? Про пенальти ладно, Спартак жалоб не подавал, официальной позиции не узнаем. Но Бонгонду сбили и Мартинсу по ноге сзади зарядили. А уж про засчитаный гол... помощник флаг не поднял, значит офсайда нет. Линии нарисовали опять офсайда нет. Как его можно не засчитать?

    25.03.2025

  • lvb

    Бенчик, это же многониковый "ната смирнова", он же "вадим иванов" и прочая. Тупой зенитовский глор, не связывайся с местными клоунами с вялотекучкой. Не благодари)

    25.03.2025

  • ONIKAN2013

    Дебилы, даже отмазаться нормально не могут.

    25.03.2025

  • сколько можно? МАТЧ СЫГРАН! СПАРТАК-ВЫГРАЛ,ЗЕНИТ-ПРОИГРАЛ! ТОЧКА....

    25.03.2025

  • Питерский пёс

    прокладкина с ума то не сходи

    25.03.2025

  • lvb

    Ого, Вадик снова выполз) Добить, чтобы не мучился. Дурилка картонная, ты просто тупой, футбол для тебя непостижим априори. Фпиред, к борщам, клоун)

    25.03.2025

  • ОстроV Zаячий

    Экспертно-судейская комиссия РФС работает быстрее ВАДА. Всего 8 дней понадобилось, чтобы получше рассмотреть линии офсайда. Ну и их немного мучило недоверие к ассистенту. Но в итоге они побороли и это, и вынесли решение.

    25.03.2025

  • Valekka

    Никаких эмоций-просто констатация.Посмотрите,пожалуйста,кого автор тащит на передовицу комментов? Некоего vv12.А почему?Потому что он смачнее других плюнул в сторону Зенита.В какую сторону она подыгрывает? Думаю,понятно! Что до пенальти,то я не озабочен событиями в играх Зенита,а вот на примере Алании скажу : будучи самой атакующей командой ФНЛ,она ни разу пенальти за сезон не пробила!!

    25.03.2025

  • lvb

    КПРФ и ЗПРФ-близнецы-братья. Обоих на помойку истории)))))

    25.03.2025

  • Stormtrooper501

    В Эр-рияде с американцами обсудить

    25.03.2025

  • lvb

    Ахахаха. Резюме по голу Мартинса №2-просто смехотворное) "Мы не можем не доверять ассистенту")) Они там с ума сошли? Линии, там как не смотри, хрен поймешь. Ну написали бы"Офсайд выявить невозможно, согласно методички ИФАБ "это в пользу атаки". И никаких вопросов. Нет, надо извратиться. ЭСК-позор РФС. Разогнать аки.. Временное правительство в 1917, нуно нового " матроса Железняка" и "политическая воля"))). "Кто тут дюковские? СЛАЗЬ")))!

    25.03.2025

  • Valekka

    Ты говоришь про админресурс,обвиняешь Зенит в подкупе судей и считаешь себя справедливым? Или не знаешь смысл слова??

    25.03.2025

  • Gordon

    Естественно. Потому что если нельзя точно определить с камер, принимается решение ассистента. Это может нравиться, может не нравиться, но такой регламент, которому следовать обязаны. В любом случае, каким бы ни было что это решение ЭСК, что любое другое в нашумевшем эпизоде, сторонников теории заговора ничто не заставит свернуть с пути истерии вне зависимости от того, за какие команды они болеют :-)

    25.03.2025

  • sargon

    А если без эмоций.. хоть один пенальти был в ворота Зенита? Ваше мнение

    25.03.2025

  • NRG

    Бобров,уже не тот:man_shrugging:

    25.03.2025

  • Горын

    Кто нибудь сомневался, что ЭСК не единожды дискредитировший себя, признает гол верным?

    25.03.2025

  • Андрей

    Где запятая, после "я" или где? :face_with_monocle:

    25.03.2025

  • alex-ls

    на плачь Сережа, ты уже взрослый

    25.03.2025

  • FCSM

    Админресурсу зенита пришёл конец.

    25.03.2025

  • hattabych

    Справедливая игра, это когда судьи беспристрастны.

    25.03.2025

  • Бен Ричардс

    Ты где живешь-то? Судя по нику и твоему комменту точно не у нас.

    25.03.2025

  • FCSM

    Ну не позволит ни кто перефирии стать чемпионом

    25.03.2025

  • Valekka

    По твоему,справедливая игра-это когда судьи против Зенита? Ибо то,что ты пишешь-чушь полная и незнание правил.Между тем по официальной статистикесудьи больше всего помогают Спартаку!!Мне прохладно на Зенит,но слепое слюноотделение в его сторону уже задолбало!!!

    25.03.2025

  • FCSM

    Чемпион всегда в России будет только Московский Спартак! Всё остальное куплено и продано.

    25.03.2025

  • Бен Ричардс

    Если у нас норма жизни «Все животные равны, но некоторые животные равнее других», то будет странно не наблюдать подобное в т.н. "чемпионате РПЛ".

    25.03.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    ноготь на ноге игрока Спартака был в офсайде))) скандал!)))

    25.03.2025

  • nina nikolaewa

    Сам то понял хоть Что Нарисовал

    25.03.2025

  • Dexterous

    Краснодарушка будет чемпионом. И все сразу поутихнет. Нужна сменяемость лидера. Во всех сферах.

    25.03.2025

  • hattabych

    Админресурс, он все же не Господь Бог, какие-то границы имеет. Получить численное преимущество в игре с Факелом, почти отмазать Вендела, не получить пару пенальти в свои ворота и еще честный гол отменить захотели. В футбол играть не пробовали?

    25.03.2025

  • sargon

    схема отработана

    25.03.2025

  • Бен Ричардс

    Мешки не обосновали, какие у них основания не доверять лайнсмену. Зато у их соперников есть основания не доверять судьям, которые постоянно обслуживают мешков. Есть уверенность, что в ближайших турах мы увидим специфическое судейство бразгазга, "Краснодара" и "Спартака".

    25.03.2025

  • ANTI BOMG

    пусть тебе ДюкАФ расскажет:joy::sweat_smile::gorilla::gorilla:

    25.03.2025

  • sdf_1

    У Медведева непруха

    25.03.2025

  • nina nikolaewa

    Момент Сложный. Отмени гол ТУТ ТАКОЕ Б ТВОРИЛОСЬ-- Пошли по тихому и безшумному пути. Но ЧЕМПИОН останется прежний.

    25.03.2025

  • ANTI BOMG

    должен был опубликовать Медведев

    25.03.2025

  • СЕРХИО76

    Две недели мусолили! А представляете что испытывает судья во время игры?! Такой(бестолковый!) ВАР убивает весь смысл игры! Если что, болельщик "Зенита"!

    25.03.2025

  • sargon

    На старт! Внимание! Марш!!!

    25.03.2025

  • Dexterous

    Я бы еще 2-3 заседания на эту тему организовал в каком нибудь хорошем отеле в Сочи там - вопрос то неоднозначный. Тут надо все обмозговать без спешки, пригласить иностранных экспертов.

    25.03.2025

  • Геннадий Хохлов

    никто не сомневался, коллективное братство

    25.03.2025

  • Ю.Ю.

    И всё-таки, как работает админресурс? Все знают, что он существует, но никто не рассказывает, как он работает.

    25.03.2025

  • Petcampos

    А почему новость не Бобров опубликовал?!

    25.03.2025

  • hattabych

    Финита ля комедия!

    25.03.2025

  • Valekka

    Я так понял,что решения зависят от уровня доверия к лайнсменам.Значит,в следующий раз,если забьют гол ,можно его отменить на основании того,что действия бокового не внушают доверия????!!!!!!!

    25.03.2025

  • AnTaras

    Кто бы сомневался.

    25.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Читалось.

    25.03.2025

