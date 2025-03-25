ЭСК РФС признала верным решение засчитать второй гол «Спартака» в матче с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия РФС подтвердила правильность решения главного арбитра Сергея Иванова засчитать второй гол «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1). Мяч был забит полузащитником Кристофером Мартинсом на 90-й минуте.

В заявлении РФС говорится, что решение ЭСК мотивировано отсутствием оснований у членов комиссии не доверять решению ассистента Варанцо Петросяна не фиксировать положение вне игры. Указывается, что ассистент находился в оптимальной позиции для принятия решения, а ВАР Алексей Сухой использовал технологию офсайдных линий при проверке взятия ворот. По этим причинам комиссия единогласно поддержала решение судьи зачесть гол команды «Зенит» в данной игровой ситуации.

«Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Столько же у «Спартака», который опережает петербуржцев по личным встречам. «Краснодар» с 46 баллами идет на первой строчке.