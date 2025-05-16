Судья Буланов «наказан» за ошибку в Казани тремя назначениями

Сегодня, 16 мая, департамент судейства и инспектирования РФС объявил судей, назначенных на матчи 29-го тура чемпионата России. Евгений Буланов получил сразу две игры — «Химки» — «Рубин» (ассистент видеоарбитра) и «Крылья Советов» — «Спартак» (видеоарбитр).

Напомним, что в предыдущем туре в игре «Рубин» — «Ростов» (1:0) Мирлинд Даку забил победный мяч, когда во время голевой атаки Игор Вуячич нанес удар по воротам рукой. Судья Егор Егоров гол засчитал, а видеоассистенты Роман Галимов и Буланов не вмешались, а затем получили назначения на кубковую встречу ЦСКА — «Зенит» (2:0, пен. — 4:3).

А теперь Буланов снова назначен — и опять на игру с участием «Рубина».