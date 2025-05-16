Газзаев: «Я был ошарашен! Нас могли не пустить в финал Кубка УЕФА из-за провокации, петарды!»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» вспомнил, как армейцев могли не пустить в финал Кубка УЕФА из-за петарды, брошенной в голкипера «Пармы».

Первый матч 1/2 финала против «Пармы» завершился ничьей 0:0, в ответной игре армейцы победили со счетом 3:0.

— В полуфинале вам досталась «Парма». Матч в Италии победителя не выявил (0:0). Сергей Игнашевич вспоминает, что вы были очень недовольны результатом и устроили команде разнос.

— В тот год «Парма» боролась за выживание в серии А. Я видел, что мы, конечно, переигрывали соперника, были просто-напросто сильнее. И это показал результат второго, домашнего матча. Поэтому не следовало все откладывать на потом. Есть возможность — значит, ее надо использовать. Забивать и побеждать на выезде, создавать себе задел. Но...

— Дома ЦСКА убедительно выиграл — 3:0. Но все самое «интересное» началось уже после встречи. «Парма», ссылаясь на то, что Буччи серьезно пострадал от петарды, подала протест на результат матча и потребовала от УЕФА засчитать ЦСКА поражение со счетом 0:3.

— Да, тогда этот эпизод был... Чистой воды провокация! Причем, наверное, со стороны болельщиков «Пармы». Чтобы нас дисквалифицировали. Шансов-то у итальянцев не было!

— Помните свое состояние, когда дело разбиралось в УЕФА?

— Мы все были ошарашены. Не дай бог... Фактически вот он, финал. И тут тебя снимают... Представляете, какой удар психологический?! Это вообще... Просто руки опустились бы! Мы все это время жили только одной мечтой. И тут тебя из-за этой провокации лишают такой возможности...

— Буквально накануне разбирательства в УЕФА юристы ЦСКА во главе с Романом Бабаевым выяснили, что справка о контузии, выданная Буччи, была поддельная. Контрольно-дисциплинарный комитет отклонил требование «Пармы» аннулировать результат ответного полуфинального матча.

— Справедливость восторжествовала.