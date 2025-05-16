Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

16 мая 2025, 14:30

Газзаев: «Я был ошарашен! Нас могли не пустить в финал Кубка УЕФА из-за провокации, петарды!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» вспомнил, как армейцев могли не пустить в финал Кубка УЕФА из-за петарды, брошенной в голкипера «Пармы».

Первый матч 1/2 финала против «Пармы» завершился ничьей 0:0, в ответной игре армейцы победили со счетом 3:0.

— В полуфинале вам досталась «Парма». Матч в Италии победителя не выявил (0:0). Сергей Игнашевич вспоминает, что вы были очень недовольны результатом и устроили команде разнос.

— В тот год «Парма» боролась за выживание в серии А. Я видел, что мы, конечно, переигрывали соперника, были просто-напросто сильнее. И это показал результат второго, домашнего матча. Поэтому не следовало все откладывать на потом. Есть возможность — значит, ее надо использовать. Забивать и побеждать на выезде, создавать себе задел. Но...

— Дома ЦСКА убедительно выиграл — 3:0. Но все самое «интересное» началось уже после встречи. «Парма», ссылаясь на то, что Буччи серьезно пострадал от петарды, подала протест на результат матча и потребовала от УЕФА засчитать ЦСКА поражение со счетом 0:3.

— Да, тогда этот эпизод был... Чистой воды провокация! Причем, наверное, со стороны болельщиков «Пармы». Чтобы нас дисквалифицировали. Шансов-то у итальянцев не было!

— Помните свое состояние, когда дело разбиралось в УЕФА?

— Мы все были ошарашены. Не дай бог... Фактически вот он, финал. И тут тебя снимают... Представляете, какой удар психологический?! Это вообще... Просто руки опустились бы! Мы все это время жили только одной мечтой. И тут тебя из-за этой провокации лишают такой возможности...

— Буквально накануне разбирательства в УЕФА юристы ЦСКА во главе с Романом Бабаевым выяснили, что справка о контузии, выданная Буччи, была поддельная. Контрольно-дисциплинарный комитет отклонил требование «Пармы» аннулировать результат ответного полуфинального матча.

— Справедливость восторжествовала.

Валерий Газзаев с&nbsp;Кубком УЕФА.«Еду на подписание контракта с «Динамо», и тут звонит Гинер: «Хотим тебя вернуть». Интервью Газзаева о победе в Кубке УЕФА-2005

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Парма
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Читайте также
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
Карпукаса почти подписали, и этим довольны не все, Тюкавина не будет, а контракт Караваева продлили. Что сейчас происходит в «Зените»
Два сотрудника МЧС погибли и еще четверо пострадали в ДТП в Грозном
Высоту орбиты МКС скорректировали на 1,6 км перед заменой экипажа
Утренний сбой на станции Кряж нарушил движение поездов в Самарской области
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Судья Буланов «наказан» за ошибку в Казани тремя назначениями

Газзаев: «Ответил Венгеру: «Арсен, тебе этого не дано, дорогой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости