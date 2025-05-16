Газзаев: «Я был ошарашен! Нас могли не пустить в финал Кубка УЕФА из-за провокации, петарды!»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» вспомнил, как армейцев могли не пустить в финал Кубка УЕФА из-за петарды, брошенной в голкипера «Пармы».
Первый матч 1/2 финала против «Пармы» завершился ничьей 0:0, в ответной игре армейцы победили со счетом 3:0.
— В полуфинале вам досталась «Парма». Матч в Италии победителя не выявил (0:0). Сергей Игнашевич вспоминает, что вы были очень недовольны результатом и устроили команде разнос.
— В тот год «Парма» боролась за выживание в серии А. Я видел, что мы, конечно, переигрывали соперника, были просто-напросто сильнее. И это показал результат второго, домашнего матча. Поэтому не следовало все откладывать на потом. Есть возможность — значит, ее надо использовать. Забивать и побеждать на выезде, создавать себе задел. Но...
— Дома ЦСКА убедительно выиграл — 3:0. Но все самое «интересное» началось уже после встречи. «Парма», ссылаясь на то, что Буччи серьезно пострадал от петарды, подала протест на результат матча и потребовала от УЕФА засчитать ЦСКА поражение со счетом 0:3.
— Да, тогда этот эпизод был... Чистой воды провокация! Причем, наверное, со стороны болельщиков «Пармы». Чтобы нас дисквалифицировали. Шансов-то у итальянцев не было!
— Помните свое состояние, когда дело разбиралось в УЕФА?
— Мы все были ошарашены. Не дай бог... Фактически вот он, финал. И тут тебя снимают... Представляете, какой удар психологический?! Это вообще... Просто руки опустились бы! Мы все это время жили только одной мечтой. И тут тебя из-за этой провокации лишают такой возможности...
— Буквально накануне разбирательства в УЕФА юристы ЦСКА во главе с Романом Бабаевым выяснили, что справка о контузии, выданная Буччи, была поддельная. Контрольно-дисциплинарный комитет отклонил требование «Пармы» аннулировать результат ответного полуфинального матча.
— Справедливость восторжествовала.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5