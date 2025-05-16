Шунин на матче с «Акроном» придет на фанатскую трибуну «Динамо»

Как стало известно «СЭ», бывший голкипер «Динамо» Антон Шунин во время встречи бело-голубых в матче 29-го тура РПЛ с «Акроном» 18 мая будет поддерживать команду Ролана Гусева на фанатской трибуне. Он придет туда на 23-й минуте в честь года основания «Динамо» — 1923-й.

5 мая «СЭ» стало известно, что на матче с «Акрон» будет обширная программа, связанная с официальным завершением карьеры Антоном Шуниным (366 матчей, 125 — сухих).

Голкипер ушел из «Динамо» после окончания контракта летом 2024 года. Шунин провел всю карьеру в московском клубе.