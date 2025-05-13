Футбол
13 мая, 10:20

«Рубин» — «Ростов»: победный гол Даку засчитан ошибочно

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Скриншот трансляции

На 90-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Рубин» — «Ростов» (1:0) судья Егор Егоров ошибочно не зафиксировал фол казанцев в атаке и засчитал гол Мирлинда Даку, ставший победным. Видеоассистенты Роман Галимов и Евгений Буланов не стали вмешиваться в действия рефери.

В том моменте за пару секунд до удара головой Даку его партнер по «Рубину» Игор Вуячич сыграл в мяч правой рукой, пробив по воротам. На это судейская бригада никак не отреагировала.

ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
Мирлинд Даку
  • Деп Б.Охта

    Ты, хамло, почему так плохо воспитан? Что, трудное детство. Без конфет и ласки. Постоянные подзатыльники и стояние в углу. Сочувствую. Но, всё-таки, научись нормально общаться с людьми. Пригодится в жизни.

    14.05.2025

  • _Ст_

    Кому-то нужен был результат 1:0

    14.05.2025

  • _Ст_

    ты что несешь, чучело? а ВАР на что? по телевизору-то можно прсмотретт, нет?

    14.05.2025

  • RSMsouth

    Спонсор Чемпионата - букмекерская контора . Они и правят бал в таких играх . Кто то поставил что в концовке Рубин забьет / ставка сыграла .

    13.05.2025

  • Спринт

    Без малого пол-века работаю в спорте .. видел и знаю многое .. и многих Когда никто и не пробует что то доказывать, то и виноватых не обнаруживается. Недомерок самарский вроде рыпнулся, да осёнся .. ибо весьма далече ему до этого уровня.

    13.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    только вы в курсе как это происходит вина без доказательств? без комментариев

    13.05.2025

  • Спринт

    Ничего не нужно доказывать .. мзда есть в каждом матче РПЛ, без исключений. При круговой поруке даже СК МВД РФ ничего не сможет доказать. Ибо сейчас никто в карманы конверты не ложит.

    13.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    так ее эту мзду надо всякий раз доказывать а мы можем говорить только о человеческом факторе остальное без доказательств догадки...пук в лужу

    13.05.2025

  • Спринт

    Не путай некие якобы "ошибки" сугубо - с суммой мзды .. ** Мзда есть, была и будет всегда.

    13.05.2025

  • Спринт

    Если один матч отсудишь со мздой .. то годовая пенсия будет жалкой прибавкой к этой сумме ..

    13.05.2025

  • Medovar

    Не пойдет, футбол в стране превратится в футбоксинг. Да и смысла нет просматривать 240 матчей в конце. Надо установить интервал в 3-5 дней после матча для подачи аппеляции проигравшей стороной, 1-2 для принятия решения контр. комиссией судейского корпуса. У нас не так много матчей на неделе играется и не так часто возникает необходимость в пересмотре рез-тов. Все лучше, чем неизвестность в течение сезона и назначение в конце чемпиона. Зато подсуживания не будет. Но иронию оценил...

    13.05.2025

  • ёzhic8

    а зачем вообще судьи? пусть играют без них, кто как забил - неважно потом, по итогам 30 туров - садятся и 240 матчей пересматривают, по итогам честного судейства раздают очки. всё

    13.05.2025

  • Valekka

    Когда-то ,мы инициативной группой писали в РФС предложение: Создать 8 бригад судей для РПЛ и 9 для ФНЛ.Установить плату за матч: условно 500К в РПЛ и 250К в ФНЛ.Разбить Чемпионат на 3 отрезка по 10 матчей,по итогам которых 3 худшие бригады выбывают в ФНЛ,а 3 лучшие поднимаются в РПЛ.Как оценивать работу-другой вопрос. В этом случае у судей и стимул работы будет,и качество повысится.Почему не сделать так??!!

    13.05.2025

  • КонтраБасист

    Правильно! А еще надо добавить детектор лжи, аппеляции, и прочие инновационые атрибуты для установления степени достаточности контактов и расширения площади и структуры тела. И с футболом можно заканчивать как с тем же допингом. Начинали с анаболиков и закончили тем, что скоро будут отменять результаты олимпиады 1912 года после эксгумации победителей, чтобы найти следы следов запрещенныхпрепаратов, коих уже сотни тысяч.

    13.05.2025

  • Medovar

    Надо внести изменения в регламент и при подобного рода "ошибках" корректировать результат и набранные по итогам встречи очки. Чемпионат еще не закончен. Таблица электронная. Даже медалей ОИ и то лишают, а тут матчи во внутреннем чемпионате. Долго спорили о необходимости VAR, потом активно внедряли его несмотря ни на что - значит надо вносить изменения. И у судей не будет желания мотивированно "ошибаться" в чью-либо пользу.

    13.05.2025

  • analytica

    Статья фейковая. Завтра будет решение ЭСК, и нет никаких сомнений, что решение Зиякова и невмешательство ВАР будут оправданы. Смотрите этот момент в записи матча. Согласно действующим правилам, такое касание, как было у Вуячича (попадание в неподвижную руку от собственного корпуса), не является игрой рукой, то есть не считается фолом.

    13.05.2025

  • Andrei Shulga

    На то они и кроты, когда нужно видят, а когда не нужно не замечают:laughing:

    13.05.2025

  • Garryk99

    3-й вариант )))

    13.05.2025

  • Garryk99

    а гуарираппе офсайд засчитают? )))

    13.05.2025

  • Alexander Vlasov

    Переигровка всегда должна быть "в запасе", как дополнительный вердикт, при распределении 1.2.3 места и вылета из ПЛ.

    13.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    просто для понимания раз судья засчитал...значит гол забит правильно судья единственный кто имел право судить и принимать все решения остальные все...включая автора просто вышли погулять еще для полного усвоения =даже если игрок забьет мяч рукой ...но его судья засчитает ...это будет гол= вот это особенно трудно для понимания

    13.05.2025

  • Реалист-правдоруб

    СЭ вы все продолжаете пидарасню конченную допускать в комментарии? И судя по тому что вы не удаляйте этих гандонов вы с ними за одно? И ебаных ботов у этих копрофилов куча. Опять не обратите внимание на мой коментарий?

    13.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    =ЧТО-ТО Судьи стали часто ошибаться= ========================================== это кто решил а автор статьи дилетант ...как и мы все в судействе

    13.05.2025

  • Bibigon2020

    честно скажу, игру не смотрел и не буду, даже этот момент не буду пересматривать, ибо абсолютно фиолетово - играл рукой,не играл... но вопрос к бобросвинке из СЭ имеется: - почему в качестве доказательства игры рукой Игора Вуячича приведен фотоснимок,на котором невозможно понять куда летит мяч-в руку Вуячича,от руки в ворота или вообще по своим делам!??? зато отчётливо видно, что в момент снимка между рукой и мячом немалое такое расстояние...

    13.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    а что он должен делать? реагировать на дилетанта? это всего лишь его некомпетентное мнение

    13.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    вы очень наивны в свое время все подумали что ВАР это некий автомат независящий от людей но потом многим дошло...что это те же люди ...только в будке =Почему не применяют правила? Слепые, не квалифицированные или купленные?= ======================================================= они просто люди...которым свойствкнно ошибаться что-бы ВАР смотреть...надо сначала принять решение его смотреть и там и там люди хоть десять дипломов ...но ошибки были ...есть и будут всегда и т. д.

    13.05.2025

  • михаил овчинников

    Толи плакать, толи смеяться!!! Где дисквалификация арбитра, где дисквалификация ВАР?! Где штраф для арбитров?! Кто вернется потерянные очки Ростову?! Вообщем в очередной раз бред. Судья накосячили, букмекеры заработали, а пострадавшие клубы теряют деньги (зарплаты игрока и персонала, подготовка и тд) Никому по большому счету не нужны эти признания ошибок!!! У меня закрадывается мнение ( лично мое мнение) что это реально какие то игры букмекерских контор!! Рука игрока Динамо в матче со спартаком - не пенальти Гол Даку - с нарушением и так можно полдня перечислять!!

    13.05.2025

  • НВ

    бибигони отсюда, бомж:woman_zombie:

    13.05.2025

  • Як Цидрак

    Смотрю ростовские за 30 пеналей с подуть на Комличенко при Карпине выкинули из головы, забылось в моменте (с)

    13.05.2025

  • Bibigon2020

    про часовню забыл

    13.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    браво!!!

    13.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    оценивает =ашипку= человек не имеющий никакого отношения к судейству когда это уже закончится да что я говорю тема хлебная и бесконечная но напоминает толочь воду в ступе пользы ноль

    13.05.2025

  • iipetroff

    Да там Осипенко сразу показывал, что Вуячич локтем скидывал мяч в ворота. Судья должен был спросить у ВАР, если не видел сам.

    13.05.2025

  • Деп Б.Охта

    На поле можно эпизод не увидеть в полном объёме. А на ВАР с любых камер, в замедлении, неограниченное количество повторов. Почему не применяют правила? Слепые, не квалифицированные или купленные?

    13.05.2025

  • Павел Заблоцкий

    Судьи сидят в... Москве и бабло получают... в Москве... И КДК нанимали в Москве но виноват во всем и всегда Питерский Газпром... Да же в том что Динамо за 22 года лишь один раз смогло обыграть Спартак 2-0 на своем поле....

    13.05.2025

  • Павел Заблоцкий

    Правила знают все... Но... каждый трактуеит их так как хочет именно он...

    13.05.2025

  • Павел Заблоцкий

    Судить судей готовы все... выйти на поле судить ни кто....

    13.05.2025

  • Павел Заблоцкий

    Ключевое слово здесь... ЗАСЧИТАН.

    13.05.2025

  • Jean4

    Я думал рукой в штрафной можно играть или только в Петровском парке?

    13.05.2025

  • Jean4

    Хотелось бы. :grin:

    13.05.2025

  • Alexey Tarasov

    Наши Судьи-как .УЁВЫЕ КЛОУНЫ В ЦИРКЕ НАД НИМИ НЕ.СМЕЯТЬСЯ А ПЛАКАТЬ ОХОТА:rage::100:

    13.05.2025

  • zayarxipko

    Зачем вы ведётесь на телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «серебряный прогноз сервис». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ сюжет показывал.

    13.05.2025

  • НВ

    т.е. это игра рукой? а у динамовца не игра рукой? МАРАЗМ, во что превратили в футбол? грязьпром, тебе это аукнется:stuck_out_tongue_winking_eye:

    13.05.2025

  • d.markelov

    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - black-bets.ru

    13.05.2025

  • Vladislav Stupnikov

    Не помню кто сказал: судья это часть игрового процесса. Правда не пояснил - негативная иль позитивная часть.

    13.05.2025

  • ёzhic8

    вернут в эти выходные, одно

    13.05.2025

  • Zloydok65

    тогда из каждого утюга Мостовой будет рассказывать про свою гениальность,что никто не умеет играть,а судьи не умеют судить. Придется уехать в тайгу

    13.05.2025

  • БОБРОВА давай! уж он то вам насудит! честно,правильно,принципиально

    13.05.2025

  • SuperDennis

    То-то я прямо предчувствовал, что-то не так с этим победным голом Рубина! Ну, что теперь, очков-то не вернуть, ничейку на выезде, выходит, судейка украл.

    13.05.2025

  • Сергей Макурин

    Наверно рука в естественном положении. Или для атакующих такого понятия нет?

    13.05.2025

  • sarkis1957

    Пусть еще вспомнят, как сочинский судья Кукуян отменил чистейший гол в забитый Ростовом в ворота Краснодара, выдумав какое-то мнимое нарушение где-то вдали от ворот и тем самым сломав игру.

    13.05.2025

  • Деп Б.Охта

    И что с судьями, с потерянными очками? Ничего!!!! Судьи будут безбоязненно ошибаться, не предпринимая усилий разобраться в моменте. Особо каксается ВАР. С судей как с гуся вода. Можно посудить? Мне пару матчей в год хватит для приличной прибавке к пенсии.

    13.05.2025

  • спас

    Бобров везде "прогрызет" фол. Но вот почему нет видео повтора момента со всех ракурсов? А зачем, пусть будет неопределенность. Бобров кандидат на руководство судейского комитета РПЛ?

    13.05.2025

  • LemieuxMario3

    Что Рубину что Ростову уже давно пох на место в середине турнирной таблицы)))

    13.05.2025

  • Alexey Tarasov

    ЧТО-ТО Судьи стали часто ошибаться:rage:почти в каждом Туре:point_up:?Такое ощущение что выходят на поле-и судят кто как хочет:unamused:ОНИ Хоть правила Знают?:rage:

    13.05.2025

  • Sochinet

    Самое главное в этом "элитном судейском клубе" ничего не изменится. Можно и из Буркина-Фасо привезти руководителя всех судей, всё останется как прежде. Но есть идея !!! Надо назначить Шурика Мостового, зато будет весело.

    13.05.2025

  • За спорт!

    Шеф продолжает грызть.

    13.05.2025

    В «Динамо» рассказали, почему Гомес восстанавливается после травмы в Бразилии

    Tik-Tok-аккаунт «Динамо» высмеял «Спартак» после победы в РПЛ
