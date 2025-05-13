«Рубин» — «Ростов»: победный гол Даку засчитан ошибочно

На 90-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Рубин» — «Ростов» (1:0) судья Егор Егоров ошибочно не зафиксировал фол казанцев в атаке и засчитал гол Мирлинда Даку, ставший победным. Видеоассистенты Роман Галимов и Евгений Буланов не стали вмешиваться в действия рефери.

В том моменте за пару секунд до удара головой Даку его партнер по «Рубину» Игор Вуячич сыграл в мяч правой рукой, пробив по воротам. На это судейская бригада никак не отреагировала.