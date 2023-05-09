Стрепетов: «В следующем сезоне московские команды могут посоперничать с «Зенитом»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов подвел итоги матча 26-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

— Победы — это всегда радость. А тут еще в канун 9 мая, праздника победы, — приводит слова Стрепетова «Евро-Футбол.Ру». — Так еще и над принципиальным соперником. Приятно досрочно стать чемпионами.

— Будете как-то праздновать?

— Празднует весь город! «Зенит» — это наша семья, все будут праздновать, многие поколения. Футболисты молодцы, доставили огромное удовольствие. «Спартак» сегодня показал характер, но если бы не золотая замена Сергея Семака, который выпустил на поле Густаво Мантуана и Ивана Сергеева, чемпионства мы бы не увидели.

— Сколько еще раз подряд «Зенит» возьмет золотые медали?

— Я не знаю, поколения еще поменяются. Я уверен, что «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА с «Динамо» могут посоперничать с «Зенитом». «Краснодар» тоже не будет отставать. Хотелось бы, конечно, интриги, но «Зенит» хорошо укомплектован, а его игроки проявляют характер. Казалось, что «красно-белые» спасли матч, но зенитовцы забили последний гол, хотя соперник этого даже не ожидал. Одновременно с этим «Зенит» и «Спартак» допустили по две грубые ошибки, но Семак произвёл грамотные замены. Вот и блеснула вторая звезда на эмблеме «Зенита».

В 26-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» (3:2) и за 4 тура до конца чемпионата России гарантировал себе чемпионский титул.