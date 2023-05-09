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Игнатьев: «На месте Максименко я бы не стал спешить, лучше не бывает предложений, чем «Спартак»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о будущем вратаря «Спартака» Александра Максименко.

«Я не сторонник шараханий. Мы же понимаем, что куда бы Максименко не пришел, везде надо выдержать конкуренцию. Надо работать. Если бы разговор был о том, что в «Спартаке» таких вратарей было бы пятеро, это было бы другое. Максименко доверяют. Он играл. Селихов сегодня, возможно, сильнее. Любой тренер — не враг себе, он будет ставить того, кто лучше. Его цель выигрывать.

Вратарь — большая фигура в команде. Я не могу сказать однозначно, нужно ли уходить Максименко. Но я бы не стал спешить. Просто лучше не бывает предложений, чем «Спартак». «Спартак», «Зенит» и ЦСКА — это все, о чем можно мечтать российскому игроку. Как только ты уехал в Орехово-Зуево... играть будешь, но смысла от этого никакого», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

Максименко принял участие в 13 встречах, пропустил 13 мячей и 5 раз сыграл на ноль.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005116275_boris_ignatev_na_meste_maksimenko_ya_byi_ne_stal_speshit_prosto_luchshe_ne_byivaet_predlojeniy_chem_spartak
Александр Максименко
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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Зенит – Спартак
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7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
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