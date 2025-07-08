Сторона Мухина ждет решения ЦСКА по аренде в «Ростов»

Агент полузащитника ЦСКА Максима Мухина Владимир Кузьмичев ответил на вопрос «СЭ» о возможной аренде футболиста в «Ростов».

8 июля «СЭ» сообщил, что «Ростов» хочет арендовать Мухина с дальнейшим правом выкупа, а 23-летний игрок не против перейти в новую команду.

«Ростов» уже давно проявляет интерес. Вопрос сейчас в том, что решит руководство армейского клуба. Ждем их решения. Пока они не дали ответ. Исходя из того, что чемпионат уже не за горами, ждем решения в ближайшее время.

«Ростов» проявляет предметный интерес. Поэтому, наверное, если такое решение армейцами и будет принято, то скорее всего будет рассмотрен вариант именно с «Ростовом». На проработку других вариантов, наверное, просто не хватит времени до начала чемпионата», — сказал Кузьмичев «СЭ».

На данный момент Мухин тренируется по индивидуальной программе из-за травмы, полученной в товарищеском матче против «Партизана».

В сезоне-2024/25 Мухин провел 1 матч за ЦСКА во всех турнирах. Контракт 23-летнего игрока с клубом действует до лета 2026 года.