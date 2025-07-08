«Ростов» хочет арендовать Мухина. Игрок не против уйти из ЦСКА

Как стало известно «СЭ», «Ростов» хочет арендовать полузащитника ЦСКА Максима Мухина с дальнейшим правом выкупа. 23-летний игрок не против перейти в новую команду.

Клубы вели переговоры, но из-за травмы полузащитника ЦСКА Родриго Вильягры сделка немного приостановилась.

На данный момент Мухин тренируется по индивидуальной программе из-за травмы, полученной в товарищеском матче против «Партизана».

В сезоне-2024/25 Мухин провел 1 матч за ЦСКА во всех турнирах. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.