Петраков — о Кононове: «Нравится его работа. Настоящий профессионал»

Бывший тренер московского «Торпедо» Валерий Петраков в разговоре с «СЭ» оценил работу Олега Кононова на посту главного тренера черно-белых. Под руководством Кононова торпедовцы в минувшем сезоне первой лиги финишировали на втором месте, добившись повышения в классе.

«Очень нравится, как он работает. Мы с ним знакомы, плюс я часто бывал в команде, проходя с врачами клуба реабилитацию после операции. Так что видел, как работает Олег Георгиевич, его штаб, персонал. Все это настоящие профессионалы своего дела — очень качественные ребята. В команде четкая дисциплина, все по расписанию. Это заслуга Олега Георгиевича. Хочу пожелать ему удачи с «Торпедо» в премьер-лиге», — сказал Петраков.