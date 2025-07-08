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8 июля 2025, 14:00

«Краснодар» — «Динамо»: дата и время начала матча РПЛ

«Краснодар» и «Динамо» сыграют в 3-м туре чемпионата России 2 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джон Кордоба, ФК «Краснодар».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» на своем поле примет «Динамо» в 3-м туре чемпионата России в субботу, 2 августа. Матч пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Краснодар» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы о премьер-лиге доступны в разделе РПЛ на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
02 августа 2025, 20:30. Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:0
Динамо

Новый сезон МИР РПЛ стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го. Участие в чемпионате принимают 16 команд. «Краснодар» — действующий чемпион страны.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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