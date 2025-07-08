«Краснодар» — «Динамо»: дата и время начала матча РПЛ

«Краснодар» и «Динамо» сыграют в 3-м туре чемпионата России 2 августа

«Краснодар» на своем поле примет «Динамо» в 3-м туре чемпионата России в субботу, 2 августа. Матч пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Краснодар» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы о премьер-лиге доступны в разделе РПЛ на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

02 августа 2025, 20:30. Краснодар (Краснодар)

Новый сезон МИР РПЛ стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го. Участие в чемпионате принимают 16 команд. «Краснодар» — действующий чемпион страны.

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