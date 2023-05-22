Стипиди заявил, что Соболев достойно себя вел в «Крыльях Советов»

Экс-арбитр ФИФА Павел Стипиди подвел итоги матча 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:1) и прокомментировал жест нападающего красно-белых Александра Соболева, из-за которого он получил красную карточку.

«Футболистик Соболев показал непристойные вещи на всю страну. А потом как обыкновенный шакаленок решил извиниться перед зрителями, что больше никогда такого не повторится. И кто-то рассказывает, что это все, понимаете ли, случайно, это эмоции. Человек до такой уже степени охамел в своем поведении, а его выгораживают. Посмотрите, как Соболев себя вел и в начале матча с ЦСКА, и вообще с того времени, как он перешёл в «Спартак». В «Крыльях Советов» Соболев вел себя достаточно достойно, но в «Спартаке» у него все изменилось. Почему? Какие родители, такой и ребенок. Какие в «Спартаке» руководители, такой и футболист у них. В каждой игре судьи для него не судьи, партнеры не такие, а соперники вообще какие-то клоуны. После матча «Спартак» — ЦСКА я очень сильно расстроился, если честно. Я не болею ни за «Спартак», ни за ЦСКА, просто мне нравятся молодые футболисты из обеих этих команд, как и из других клубов. А руководители «Спартака» никак не могут понять, что как только у них опять начали играть легионеры, которые до этого сидели на лавке, так пошел провал у команды», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

После 28 тура чемпионата России «Спартак» находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. ЦСКА с 54 очками идет на втором месте.