«Пари НН» — «Сочи»: Александров открыл счет в матче

«Пари НН» открыл счет в матче 28-го тура РПЛ против «Сочи» — 1:0.

Отличился защитник Виктор Александров на 51-й минуте встречи после передачи Ярослава Михайлова.

Для 21-летнего защитника этот мяч стал вторым в РПЛ в текущем сезоне.