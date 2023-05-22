Чанов заявил, что Акинфеев психологически переиграл Промеса в эпизоде с пенальти

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил выступление голкипера армейцев Игоря Акинфеева в матче 28-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком» (1:2).

«Акинфеев блистательно отработал момент с пенальти. Жаль, что защитники ему не помогли, так бы результаты сложились иначе. Акинфеев психологически переиграл Промеса. Пенальти — это психология, которая всегда становится на сторону вратаря. Ты пропустил с пенальти — ничего страшного. А нападающий не забьет, так на него всех собак повесят. Здесь Игорь хорошо качнул Промеса, хотя у голландца до конца удар не получился. Многие сейчас учатся манере Акинфеева играть в воротах», — приводит слова Чанова «Евро-Футбол.Ру».

После 28 тура чемпионата России «Спартак» находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. ЦСКА с 54 очками идет на втором месте.