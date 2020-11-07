Степанов считает, что матч с «Арсеналом» был одним самых сложных в сезоне
Защитник «Ротора» Данил Степанов оценил игру своей команды в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (1:1). Он был признан лучшим игроком матча.
«Да, можно сказать, что этот матч был одним из самых сложных в сезоне, — сказал футболист в эфире канала «Матч премьер». — В первом тайме было очень тяжело. Нам надо побеждать в каждом матче, хоть в большинстве, хоть в меньшинстве. Ничьей скорее расстроены. Чего нам не хватает? Голов не хватает. Пойдет ли на пользу пауза на матчи сборных? Посмотрим. Поживем увидим».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.