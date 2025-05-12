Футбол
12 мая, 14:16

Станковичу за жест грозит только штраф. КДК не вправе его дисквалифицировать

Александр Бобров
Шеф-редактор
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным «СЭ», главный тренер «Спартака» Деян Станкович, получивший предупреждение в матче 28-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:2) и никак не наказанный за жест в адрес судей, не может быть дисквалифицирован контрольно-дисциплинарным комитетом РФС (КДК) и отделается штрафом.

На 82-й минуте судья Алексей Сухой ограничился вынесением предупреждения сербскому тренеру за демонстративное несогласие с решением арбитра. Так указано в протоколе матча. Но Станкович также показал характерный жест, на который рефери не отреагировал.

В соответствии со статьей 95 дисциплинарного регламента РФС, оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении судьи или судей наказывается дисквалификацией на срок от двух до четырех матчей. Но с недавних пор в этот документ внесено уточнение, которое не позволит КДК применить к Станковичу такое наказание.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович.Станкович сорвался: показал судьям странный жест и отказался говорить с прессой — как и игроки

В той же статье говорится, что, если нарушение не повлекло прямое удаление либо не было отмечено в протоколе матча, «соответствующее лицо наказывается штрафом». Сухой не удалил Станковича за жест и не упомянул его в протоколе. Значит, у спартаковского тренера хорошие шансы избежать дисквалификации.

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • aug081266

    Да нет,от ваших такая вонь стоит что даже принюхиваться не нужно,далеко разит...

    14.05.2025

  • _моро

    у всех нюхаешь что ли... знаток:clap:

    14.05.2025

  • Борис Игоревич

    В прошлом сезоне отскочил было Кордоба.. Но свинячий икс пресс шустро накатал на него донос в РФС, приложил видео и колумбиец получил своё.. интересно, против Станковича сделают также, ведь они типа за справедливость.. или это другое?

    13.05.2025

  • Борис Игоревич

    Да кто бы сомневался, что жирной сербской свинье ниче не будет? Свиньям можно нарушать регламент по дискве, оскорблять судей и соперника. Свои люди в КДК, в РФС.. Административный ресурс свиней всем известен. Однако, он на поле не выйдет. Потому не смотря на подсуживания, выгораживания и тп свиньи все равно причмокивают солёного на своих пятых местах, привычно хрюча про "заговоры" и Газпром. Жалкие клоуны.

    13.05.2025

  • Михаил

    кто там падал?

    13.05.2025

  • Михаил

    в спину толчка не было, все... зависело выбора камеры для "вида". желудевым приятно со спины, вар смотрел сбоку. тут де Рябчук откровенно, рукой за майку, уложил на газон динамовца, пытавшегося пробить высокий мяч и уже положившего корпус. в общем, эпизоды и рядом не стояли

    13.05.2025

  • Михаил

    овес там был в предголевом моменте, поэтому и не засчитано, а так... гол получился на загляденье. и да, и овес, и шикарный гол было видно на стадионе, я смотрел с Ц

    13.05.2025

  • Ю.Ю.

    Можно поподробнее? Когда такое случилось?

    13.05.2025

  • Irzhi Korn

    Я бы этого "серба", который в России говорит по-итальянски, вообще к нам не подпускал бы ближе сампдории

    12.05.2025

  • Irzhi Korn

    как игрок был конечно неплох, но не лучше Облака

    12.05.2025

  • Irzhi Korn

    Я бы этого "серба", который в России говорит по-итальянски, вообще к нам не подпускал бы ближе сампдории

    12.05.2025

  • andrrpetrov

    После такого решения КДК показал бессмысленность своего существования.

    12.05.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Спартак - Позор российского футбола! Его пришлые тренеры-легионеры ведут себя безобразно! Причём все: абаскали, ванюли, тедески, станковичи, карпины и прочее хамло, просто выказывают полное неуважение к нормам морали и этики! А всё идёт от его лицемерных неадекватных болельщиков-быдлохамов Позорище!

    12.05.2025

  • Malysh316

    Когда Зенит выпустил одного россиянина в составе, то сослался на некое изменение в Регламенте, что позволило ему избежать технического поражения________ Они знали!))

    12.05.2025

  • aug081266

    Ты хочешь сказать,что ваше гавно пахнет чуть приятнее чем поросячее?...Поверь,ВЫ ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ!...

    12.05.2025

  • aug081266

    А ты сидел в варочной и знаешь что там смотрели а что нет?...А для фола Рябчука микроскоп не нужен был,там только вашим ничего не было видно...

    12.05.2025

  • aug081266

    Какие идиоты писали такие правила?!...Что,если сразу не удалили то и ничего не было?...Вернее было но только на штраф а на дисквалификацию не было?...Поистине,российский футбол отдали под управление дебилам!...

    12.05.2025

  • SIZ170

    почему не вмешался ВАР ? с Венделом *на ушко шепнули* чтобы глянул)))

    12.05.2025

  • Игорь Малышев

    Так у кого реально работает админресурс? У Зенита, когда Вендела дисквалифицируют перед принципиальнейшим матчем со Спартаком, или у Спартака, тренер которого в открытую обвиняет судей в ангажированности?

    12.05.2025

  • Ed71

    Но Станкович также показал характерный жест, на который рефери не отреагировал. =================== Сухой просто не понял смысла показанного жеста (вроде как - «судья продажная»), что лишь подтверждает его честность.

    12.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    И кто-то еще вякает про админресурс Зенита. Помню Семака за то, что он потом высказался про судейку и после игры подошел узнать, как он так судил ,ему дали игру и с испытательным. Ну тута все понятно -масквабад хорошо платит судейкам. Как и армяшка арутунян. Впрочем, пусть продолжает тренировать, с ним у свинорылых большие шансы на почетное 6-е. :blush:

    12.05.2025

  • спас

    Админресурс в действии? А то как же если не он.

    12.05.2025

  • bond1951

    психбольного в Отставку.......достал уже всех......типа спец...........

    12.05.2025

  • d.markelov

    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - black-bets.ru

    12.05.2025

  • Я бы на месте Станковича сказал,что этот жест был обращён к руководству клуба.Мол,рассчитайте меня. И никто не докопался бы.

    12.05.2025

  • Gabbacore

    Он показал, что размешивает кружку то ли с кофе, то ли с чаем!!

    12.05.2025

  • Армеец

    Так кто и кем проплачен??А? Судья не отразил в протоколе...и..не выгнал Будло с поля!!!!

    12.05.2025

  • vvi432

    Совсем обнаглел этот хряк

    12.05.2025

  • Фирсыч

    Увы, не знаю кто это.

    12.05.2025

  • fedland

    многие считают что жест станковича, это пересчет купюр (типа отслюнявили). но никто не говорит о номинале банкнот в жесте станковича. и в какой валюте тоже не говорят. в сухом остатке - жест есть, а о чем он, никто расшифровать не может...

    12.05.2025

  • Андрей Какурин

    Вот вам и судейство. Один простил и не удалил, а СК в бессилии из-за этого. А ещё говорят, что судья динамовцам подсуживал. не засчитав их 100%-и гол в ворота Спартака и не удалив Станковича.

    12.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    Станковича домой в родную Италию все смеялись над Пиноккио а он медали брал

    12.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    вы зря смеетесь пусть докажут что он его не просто оттопырил никто просто встречный иск не предьявлял было бы смешно посмотреть как они будут доказывать его грех типа нет нет...я не это имел в виду не отпирайся...именно это...мы то сами про ЭТО все прекрасно знаем:grin:

    12.05.2025

  • SeRG_Kh

    Ахаха, поэтому испорченый ВАР отловил Вендела в игре с Факелом)))). А он просто палец оттопырил....))))

    12.05.2025

  • alex111x

    Помог падать падающему игроку. Вар пару минут варился...Футбол перестал быть спортом. Деньги меняют все. Ассист Асиста ВАР главное лицо на поле?. Спасибо, не надо.

    12.05.2025

  • Топотун

    Станка нах.

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Вчера Рябчук провел прием имени Александра Карелина. Нечеловеческая сила у нашего защитника))). Но лучше Комличенко нет никого. Комличенко - это мой фаворит!

    12.05.2025

  • ёzhic8

    смотрели под микроскопом, потому что пытались хоть как-то не увидеть для пеналя даже очки не нужны были

    12.05.2025

  • Топотун

    Спирт, вчера lvbt сказал, что твой банан никуда не годится. Почему ?

    12.05.2025

  • ёzhic8

    "никто никогда ничего не рисует, только Гладышев" Угальде после игры с Акроном

    12.05.2025

  • Рабинер за Зенит

    здесь всё просто.. станкович уже и так в истерике и вопрос ,останется ли он в клубе решился бы этим удалением.. админресурс спартаков не хочет,чтобы станкович уходил

    12.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    =судья...тебе заплатили=...вот что он отжестировал или как? Станковичу пора домой пятое место и без него можно взять его харизма закончилась его просто перестали бояться и стали опять играть КАК ВСЕГДА

    12.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    все оценивается в меру испорченности тех кто отценивает перечня =жестов= не существует в пору подавать аппеляции тем кого наказали и вообще средний палец в негативе видят только очень испорченные люди

    12.05.2025

  • Спринт

    Все всё видели и слышали .. но сделают вид - что глухонемые, так как в протоколе матча этого не записано малодушным и трусливым судьей матча. Не прикрытый идиотизм, который попробуют прикрыть Регламентом. Кто составляет такие идиотские Регламенты для подобного идиотского исполнения ..** ?

    12.05.2025

  • Loel1

    Как же здесь воняет Газпромом!

    12.05.2025

  • Scallagrim

    Судья продажная?

    12.05.2025

  • AZ

    Интересно, а по какому тогда пункту Кордобу дисквалифицировали за высказывания в адрес судей в подтрибунке?!

    12.05.2025

  • Ю.Ю.

    Но Станкович также показал характерный жест, на который рефери не отреагировал. ---------------- Что такое характерный жест? А средний палец подпадает под такое определение?

    12.05.2025

  • БОБРОВ-не по этим делам. спец по этому ЛЮДВИГ АРИСТАРХОВИЧ

    12.05.2025

  • Ю.Ю.

    Но с недавних пор в этот документ внесено уточнение, которое не позволит КДК применить к Станковичу такое наказание. -------------------------------------------------- Они знали!))

    12.05.2025

  • судьи трактуют очень по разному очень похожие эпизоды. я спартаковский,но скажу,что нарушение РЯБЧУКА было просто очевиднейшее

    12.05.2025

  • это-другое! как по мне то ВАР....обос....ся по полной в этом эпизоде. в сухом остатке имеем... троих,дурнопахнущих. 1-ые-собственно СПАРТАК. 2-ые-команда ВАР,пропустившая(неправильно определившая) эпизод. 3-й собственно гл. судья матча. ибо он отвечает за ВСЕ,происходившее на поле

    12.05.2025

  • Фирсыч

    А если не дисквалифицируют, ты им под дверью накакаешь?

    12.05.2025

  • SPIRT-EXPRESS

    Пеналь Рябчуком был.Но вот момент этот не более "страшный", чем спартача в спину в штрафной толкнули в прошлом матче с ЦСКА. А там ничего не назначили.

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    — Ты заработал пенальти. Ты спровоцировал Рябчука на такой фол? — Просто замыкал то, что на тренировках готовили. — То есть чуточку дорисовал? — Чуточку, да. Но без этого никак. Интервью Гладышева. Такие дела.

    12.05.2025

  • Ironyfan

    А теперь давайте представим на месте тренера Спартака Семака…какие бы вопли подняли мясные, что Газпром отмазывает тренера) Какая же убогая среда у красно-белых.

    12.05.2025

  • Max Stch

    Деян понял- Душить можно

    12.05.2025

  • hardoviy

    Друзья он так надеялся на дисквалификацию. На конференцию не пришел и не хотел видимо на тренировку на следующий день и на следующий матч не хотел идти. В глаза же нужно смотреть всем. Я думаю он уже поднаелся в нашей стране и перегорел. Приехал за деньгами.не пустили...

    12.05.2025

  • Павел Леонидович

    что значит не в праве?) А если дисквалифицируют?) ты бобрик им под дверью накакакешь?)

    12.05.2025

  • sdf_1

    Ну и ладно. А где про игру рукой Касереса в своей штрафной и неназначенный за это пенальти? Да что там неназначенный. Даже нерасмотренный ВАР. Хотя фол Рябчука в штрафной "Спартака" на Гладышеве тот же ВАР рассмотрел под микроскопом

    12.05.2025

    Юран назвал поведение Станковича в дерби неуважением
