Станковичу за жест грозит только штраф. КДК не вправе его дисквалифицировать

По данным «СЭ», главный тренер «Спартака» Деян Станкович, получивший предупреждение в матче 28-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:2) и никак не наказанный за жест в адрес судей, не может быть дисквалифицирован контрольно-дисциплинарным комитетом РФС (КДК) и отделается штрафом.

На 82-й минуте судья Алексей Сухой ограничился вынесением предупреждения сербскому тренеру за демонстративное несогласие с решением арбитра. Так указано в протоколе матча. Но Станкович также показал характерный жест, на который рефери не отреагировал.

В соответствии со статьей 95 дисциплинарного регламента РФС, оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении судьи или судей наказывается дисквалификацией на срок от двух до четырех матчей. Но с недавних пор в этот документ внесено уточнение, которое не позволит КДК применить к Станковичу такое наказание.

В той же статье говорится, что, если нарушение не повлекло прямое удаление либо не было отмечено в протоколе матча, «соответствующее лицо наказывается штрафом». Сухой не удалил Станковича за жест и не упомянул его в протоколе. Значит, у спартаковского тренера хорошие шансы избежать дисквалификации.