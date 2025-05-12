Радьков ушел из тренерского штаба махачкалинского «Динамо»

Махачкалинское «Динамо» сообщило об изменениях в тренерском штабе основной команды. Пост старшего тренера покинул белорусский специалист Артем Радьков.

В сообщении говорится, что 39-летний Радьков продолжит карьеру в другом клубе.

За помощь в выход «Динамо» в РПЛ Радькова награждали званием заслуженного работника физической культуры Дагестана.

Ранее тренер работал в клубах «Ислочь», «БАТЭ», «Энергетик-БГУ», «Звезда-БГУ», а также в молодежной сборной Белоруссии.