12 мая, 14:43

Юран назвал поведение Станковича в дерби неуважением

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Российский тренер Сергей Юран в комментарии для «СЭ» высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

«Это просто неуважение! Неуважение к стране, где он работает. Если бы Адвокат, Манчини, Капелло сделали такое, еще ладно. Но даже они себе такого не позволяли. Как понимать действия Станковича? Для меня это странно. Неуважение к арбитрам и журналистам. Проиграл ты или нет, ты должен прийти и ответить на вопросы. Посмотрим, как отреагирует КДК. Мне, когда я работал в «Нижнем», дали год условно. Теперь посмотрим, как разберут действия Станковича. Потому что российских тренеров наказывают жестко. А Станкович на всю страну показал жест, которым я, честно говоря, был шокирован», — сказал Юран «СЭ».

«Динамо» после 28-го тура занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками. «Спартак» расположился на пятом месте с 51 очком.

Деян Станкович
Сергей Юран
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
