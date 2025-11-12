Футбол
12 ноября, 10:25

Станковича уволили из «Спартака» по видеозвонку в Белград. Тренер отреагировал спокойно

Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стали известны подробности увольнения сербского тренера Деяна Станковича из «Спартака».

По информации «СЭ», ключевая причина увольнения — отсутствие игрового прогресса, а не публичные высказывания тренера. Вчера, 11 ноября, руководство по видеосвязи связалось с тренером, который сейчас находится в Белграде, и объявило о своем решении. От Станковича не было возражений, он воспринял предложение о прекращении отношений спокойно и без лишних эмоций.

Деян Станкович.Почему Станковича уволили сейчас и кто отвечает за поиск нового тренера «Спартака»? Инсайды «СЭ»

«Спартак» объявил об уходе Станковича 11 ноября. Серб возглавлял команду с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 московская команда под его руководством заняла четвертое место в чемпионате России.

Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых назначен Вадим Романов. По информации «СЭ», Романов отработает отрезок до зимнего перерыва в РПЛ, а затем уступит место новому специалисту, поиски которого продолжаются.

Как ранее сообщал «СЭ», «Спартак» рассматривает кандидатуру главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова.

После 15 туров «Спартак» находится на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Деян Станкович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Черчесов, Ивич или Постекоглу? Авторы «СЭ» выбирают нового тренера «Спартака»
В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?
В махачкалинском «Динамо» поддержали подготовку законопроекта о возвращении пива на стадионы
Представитель Дзюбы рассказал о восстановлении форварда: «Артем очень хочет подойти к матчу с «Сочи» в оптимальной форме»
«Первые мысли после перехода в «Зенит»? Я счастлив!» Соболев пришел на разговор к Радимову и Аршавину
КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча
  • hardoviy

    А с какого он соскочил домой в Белград? Перерыв в чемпионате не наступил. Получается оставил команду

    13.11.2025

  • vlafy

    За всё. За липовые чемпионства 90-х, за помощь судей. Спам должен гореть во второй лиге.

    12.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Сумел сдержаться во время звонка, ну надо же... Представляю его бурное ликование после )

    12.11.2025

  • Denizzz77

    идиоты, еще один вас поимел, неустойку уже отправили?

    12.11.2025

  • руслан магомедов

    кто оно такое даянка-хряк что бы его в лукойле боялись. Только не надо что оно было ЛЮТЧИМ хутболистом итальянцев.

    12.11.2025

  • руслан магомедов

    даянка-хряк , а что ты цыган не в команде был. ТЫ ГАНДИЛО И СВОИХ подсвинков забери особенно мелкого в очочках пока ему ...ыло не распахали. ЧЕРТИ !!

    12.11.2025

  • ненавижу_Мойшу_Каца

    Только-только стала налаживаться игра, и тут - пинок по зад ! Плохи дела в Лукойловском королевстве...

    12.11.2025

  • Олег 70

    а чего нервничать ?))несколько лямов бакинских неустойки в кармане осело задарма-ваще жизнь удалась у психопата)))

    12.11.2025

  • H Aleksej

    Прoгнозы футбольных матчей infostavki.ru

    12.11.2025

  • mikeV

    Интересно, был ли такой пункт в контракте, и если был - то какие там были указаны критерии оценки этого "игрового прогресса"

    12.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Наверное МАХ Деян установить успел...Остальные то не работают)

    12.11.2025

  • shpasic

    а чего ждать, когда он уже опубликовал? заготовку ещё два месяца назад сделал.

    12.11.2025

  • shpasic

    там не видеозвонок был, а видеоконференция, в которой принимали участие корреспонденты СЭ и прочие карпы

    12.11.2025

  • Grinopel

    Да все ему давно сказали. Для СМИ просто подают так.

    12.11.2025

  • Балу

    .....ты не обижайся.... а после стёр смс.....

    12.11.2025

  • Valery Petrukhin

    Еще бы, неустойка будет выплачена в полном объеме!!! Этого и добивался!!! В очередной раз - грабли: какие л.хи составляли, а точнее, продлевали контракт

    12.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    В лицо, по ходу, очканули сказать?

    12.11.2025

  • 99

    По видеозвонку… солидно.

    12.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Стыд и позор. Спасибо, что не как Массимо с фоткой стадиона

    12.11.2025

  • Врн36

    Кто еще из журналюг не высказался на эту тему. Теперь неделю мусолить будут. Ждем портянку от ИЯР

    12.11.2025

  • Karma_police

    оспади.. за что нам такое отстойное руководство в клубе?..:man_facepalming:

    12.11.2025

    Абаскаль — об увольнении Станковича: «Клуб вложил много денег и не добился результатов»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

