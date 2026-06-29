Сетка плей-офф ЧМ-2026: кто с кем играет и на кого выходит (обновляется)

На чемпионате мира-2026 в плей-офф стартовали 32 сборные. В закрепленной сетке по результатам группового турнира команды движутся к финалу. 1/16 финала (матчи с 28 июня по 4 июля) Германия — Парагвай

Франция — Швеция

ЮАР — Канада — 0:1

Нидерланды — Марокко

Португалия — Хорватия

Испания — Австрия

США — Босния и Герцеговина

Бельгия — Сенегал

Бразилия — Япония

Кот-д'Ивуар — Норвегия

Мексика — Эквадор

Англия — ДР Конго

Аргентина — Кабо-Верде

Австралия — Египет

Швейцария — Алжир

Колумбия — Гана 1/8 финала (матчи с 4 по 8 июля) Германия / Парагвай — Франция / Швеция

Канада — Нидерланды / Марокко

Португалия / Хорватия — Испания / Австрия

США / Босния и Герцеговина — Бельгия / Сенегал

Бразилия / Япония — Кот-д'Ивуар / Норвегия

Мексика / Эквадор — Англия / ДР Конго

Аргентина / Кабо-Верде — Австралия / Египет

Швейцария / Алжир — Колумбия / Гана 1/4 финала (с 9 по 12 июля) Германия / Парагвай / Франция / Швеция — Канада / Нидерланды / Марокко (четверть 1)

Португалия / Хорватия / Испания / Австрия — США / Босния и Герцеговина / Бельгия / Сенегал (четверть 2)

Бразилия / Япония / Кот-д'Ивуар / Норвегия — Мексика / Эквадор / Англия / ДР Конго (четверть 3)

Аргентина / Кабо-Верде / Австралия / Египет — Швейцария / Алжир / Колумбия / Гана (четверть 4) 1/2 финала (14 и 15 июля) Победители четверти 1 и четверти 2

Победители четверти 3 и четверти 4 Матч за 3-е место (19 июля) Финал (19 июля)