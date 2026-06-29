Сетка плей-офф ЧМ-2026: кто с кем играет и на кого выходит (обновляется)
На чемпионате мира-2026 в плей-офф стартовали 32 сборные. В закрепленной сетке по результатам группового турнира команды движутся к финалу.
1/16 финала (матчи с 28 июня по 4 июля)
- Германия — Парагвай
- Франция — Швеция
- ЮАР — Канада — 0:1
- Нидерланды — Марокко
- Португалия — Хорватия
- Испания — Австрия
- США — Босния и Герцеговина
- Бельгия — Сенегал
- Бразилия — Япония
- Кот-д'Ивуар — Норвегия
- Мексика — Эквадор
- Англия — ДР Конго
- Аргентина — Кабо-Верде
- Австралия — Египет
- Швейцария — Алжир
- Колумбия — Гана
1/8 финала (матчи с 4 по 8 июля)
- Германия / Парагвай — Франция / Швеция
- Канада — Нидерланды / Марокко
- Португалия / Хорватия — Испания / Австрия
- США / Босния и Герцеговина — Бельгия / Сенегал
- Бразилия / Япония — Кот-д'Ивуар / Норвегия
- Мексика / Эквадор — Англия / ДР Конго
- Аргентина / Кабо-Верде — Австралия / Египет
- Швейцария / Алжир — Колумбия / Гана
1/4 финала (с 9 по 12 июля)
- Германия / Парагвай / Франция / Швеция — Канада / Нидерланды / Марокко (четверть 1)
- Португалия / Хорватия / Испания / Австрия — США / Босния и Герцеговина / Бельгия / Сенегал (четверть 2)
- Бразилия / Япония / Кот-д'Ивуар / Норвегия — Мексика / Эквадор / Англия / ДР Конго (четверть 3)
- Аргентина / Кабо-Верде / Австралия / Египет — Швейцария / Алжир / Колумбия / Гана (четверть 4)
1/2 финала (14 и 15 июля)
- Победители четверти 1 и четверти 2
- Победители четверти 3 и четверти 4
Матч за 3-е место (19 июля)
Финал (19 июля)
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