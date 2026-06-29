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Сегодня, 08:00

Сетка плей-офф ЧМ-2026: кто с кем играет и на кого выходит (обновляется)

Фото Getty Images

На чемпионате мира-2026 в плей-офф стартовали 32 сборные. В закрепленной сетке по результатам группового турнира команды движутся к финалу.

1/16 финала (матчи с 28 июня по 4 июля)

  • Германия — Парагвай
  • Франция — Швеция
  • ЮАР — Канада — 0:1
  • Нидерланды — Марокко
  • Португалия — Хорватия
  • Испания — Австрия
  • США — Босния и Герцеговина
  • Бельгия — Сенегал
  • Бразилия — Япония
  • Кот-д'Ивуар — Норвегия
  • Мексика — Эквадор
  • Англия — ДР Конго
  • Аргентина — Кабо-Верде
  • Австралия — Египет
  • Швейцария — Алжир
  • Колумбия — Гана

1/8 финала (матчи с 4 по 8 июля)

  • Германия / Парагвай — Франция / Швеция
  • Канада — Нидерланды / Марокко
  • Португалия / Хорватия — Испания / Австрия
  • США / Босния и Герцеговина — Бельгия / Сенегал
  • Бразилия / Япония — Кот-д'Ивуар / Норвегия
  • Мексика / Эквадор — Англия / ДР Конго
  • Аргентина / Кабо-Верде — Австралия / Египет
  • Швейцария / Алжир — Колумбия / Гана

1/4 финала (с 9 по 12 июля)

  • Германия / Парагвай / Франция / Швеция — Канада / Нидерланды / Марокко (четверть 1)
  • Португалия / Хорватия / Испания / Австрия — США / Босния и Герцеговина / Бельгия / Сенегал (четверть 2)
  • Бразилия / Япония / Кот-д'Ивуар / Норвегия — Мексика / Эквадор / Англия / ДР Конго (четверть 3)
  • Аргентина / Кабо-Верде / Австралия / Египет — Швейцария / Алжир / Колумбия / Гана (четверть 4)

1/2 финала (14 и 15 июля)

  • Победители четверти 1 и четверти 2
  • Победители четверти 3 и четверти 4

Матч за 3-е место (19 июля)

Финал (19 июля)

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Чемпионат мира по футболу 2026

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