Махачкалинское «Динамо» арендовало хавбека «Нижнего Новгорода» Лесового

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Даниил Лесовой перешел в махачкалинское «Динамо» на правах аренды, сообщает пресс-служба нижегородцев.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

Лесовой провел за ««Нижний Новгород» 30 матчей, забил три гола и сделал один результативный пас. Ранее 28-летний россиянин играл за московское «Динамо», «Арсенал», АЕЛ, «Маккаби» (Хайфа) и «Зенит 2».