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Агент Тюкавина: «Комплектование «Динамо» вызывает вопросы»

Руслан Минаев

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к форварду.

«В сезоне есть это трансферное окно, потом зимнее. Я сразу подчеркну: у нас действующий контракт с «Динамо» до 2030 года. Мы его полностью выполняем. Если клубу будут нужны деньги или они обратятся с вопросом о том, готовы или не готовы уйти, Костя, как и любой серьезный спортсмен, хочет что-то выиграть — чемпионат, кубок, стать лучшим бомбардиром. Комплектование «Динамо» вызывает вопросы, когда говорят, что до конца июля не собираются никого брать и другие такие моменты. Уровень партнеров в «Зените», конечно, выше. Но не все покупается и продается. Это разговоры в пользу нищих. У нас для Европы есть 20 миллионов (отступные), поступит предложение, конечно, он уйдет в хороший клуб. А в России нет отступных. Я говорю это от себя, это мое видение. Не очень приятно, когда додумывают за Костю. Он вполне адекватный, образованный парень», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
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Константин Тюкавин
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