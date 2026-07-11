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Сегодня, 19:52

Бабич о сборной Кабо-Верде: «Главное впечатление этого чемпионата мира, команда приятно удивила»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Защитник «Спартака» Срджан Бабич в комментарии для «СЭ» назвал сборную Кабо-Верде главным открытием чемпионата мира-2026 по футболу.

«Сборная Кабо-Верде — главное впечатление этого чемпионата мира для меня. Команда приятно удивила на этом турнире», — сказал Бабич «СЭ».

Сборная Кабо-Верде на ЧМ-2026 заняла второе место в группе H, набрав 3 очка. Команда сыграла вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0) и вышла в плей-офф чемпионата мира, который стал для африканской команды дебютным.

В 1/16 финала сборная Кабо-Верде уступила Аргентине (2:3 доп.вр.).

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Сборная Кабо-Верде по футболу
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич

Чемпионат мира по футболу 2026

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