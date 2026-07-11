«Родина» и «Ахмат» победили сербские клубы на предсезоных сборах

«Родина» одержала победу над сербской командой «Чукарички» в товарищеском матче на предсезонных сборах — 2:1.

У российской команды забили Артем Максименко и Солтмурад Бакаев.

В другом товарищеском матче «Ахмат» выиграл у сербского ИМТ со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник грозненцев Лечи Садулаев, реализовавший пенальти.

В первом туре чемпионата России-2026/27 «Родина» сыграет на выезде со «Спартаком», «Ахмат» встретится в гостях с «Локомотивом».