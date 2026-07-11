«Локомотив» — «Спартак»: прямая трансляция товарищеского матча

«Локомотив» и «Спартак» сыграют в товарищеском матче 11 июля

«Локомотив» и «Спартак» сыграют в товарищеском матче в субботу, 11 июля. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт». Трансляция будет бесплатной для зарегистрированных пользователей. Эфир начнется в 19.45 мск.

В минувшем сезоне «Локомотив» с 53 очками занял третье место в чемпионате России. В сезоне-2025/2026 «Спартак» набрал 52 очка и финишировал на четвертом месте в турнирной таблице.

РПЛ сезона-2026/2027 стартует 24 июля. Железнодорожники начнут сезон с домашнего матча против «Ахмата». В 1-м туре красно-белые сыграют дома против дебютанта чемпионата России «Родины».