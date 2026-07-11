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Кордоба стал игроком сезона-2025/26 премии «WINLINE Герои РПЛ»

«WINLINE Герои РПЛ».
«WINLINE Герои РПЛ».
Данил Круговой.
1/3

В Центре кино «Мосфильм» прошла торжественная церемония вручения наград премии «WINLINE Герои РПЛ». Лауреатом в номинации «Игрок сезона» второй год подряд стал Джон Кордоба из «Краснодара». На его счету 17 голов и шесть голевых передач, что позволило его клубу до последнего бороться за золотые медали чемпионата. Гостями церемонии стали президент РПЛ Александр Алаев, Карен Шахназаров, Роман Павлюченко, Баста, Элджей, Янгер, футболисты медиаклуба ФК 10, Никита Серебряков и многие другие.

«WINLINE Герои РПЛ».

Победителями в спортивных номинациях стали:

«Тренер сезона» — Сергей Семак, «Зенит»

«Вратарь сезона» — Станислав Агкацев, «Краснодар»

«Защитник сезона» — Игорь Дивеев, «Зенит»

«Полузащитник сезона» — Эдуард Сперцян, «Краснодар»

«Нападающий сезона» — Джон Кордоба, «Краснодар»

«Гол сезона» — мяч Дмитрия Воробьева («Локомотив») в ворота ЦСКА

«Ассист сезона» — передача Данила Кругового в матче ЦСКА — «Пари НН»

Данил Круговой.

В номинации «Самый медийный футболист сезона» победил Данил Круговой, а награда «Лучший молодой футболист сезона» досталась Алексею Батракову — первое место в этой категории определяли по индексу «Вклад молодого игрока», который разработан спортивным департаментом РПЛ.

Приз имени Василия Уткина лучшему комментатору сезона второй год подряд достался Роману Нагучеву.

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ЦСКА проиграл «Оренбургу» в первом матче дня
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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Матеус Рейс
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ЦСКА

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