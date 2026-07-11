Кордоба стал игроком сезона-2025/26 премии «WINLINE Герои РПЛ»

В Центре кино «Мосфильм» прошла торжественная церемония вручения наград премии «WINLINE Герои РПЛ». Лауреатом в номинации «Игрок сезона» второй год подряд стал Джон Кордоба из «Краснодара». На его счету 17 голов и шесть голевых передач, что позволило его клубу до последнего бороться за золотые медали чемпионата. Гостями церемонии стали президент РПЛ Александр Алаев, Карен Шахназаров, Роман Павлюченко, Баста, Элджей, Янгер, футболисты медиаклуба ФК 10, Никита Серебряков и многие другие.

«WINLINE Герои РПЛ».

Победителями в спортивных номинациях стали:

«Тренер сезона» — Сергей Семак, «Зенит»

«Вратарь сезона» — Станислав Агкацев, «Краснодар»

«Защитник сезона» — Игорь Дивеев, «Зенит»

«Полузащитник сезона» — Эдуард Сперцян, «Краснодар»

«Нападающий сезона» — Джон Кордоба, «Краснодар»

«Гол сезона» — мяч Дмитрия Воробьева («Локомотив») в ворота ЦСКА

«Ассист сезона» — передача Данила Кругового в матче ЦСКА — «Пари НН»

Данил Круговой.

В номинации «Самый медийный футболист сезона» победил Данил Круговой, а награда «Лучший молодой футболист сезона» досталась Алексею Батракову — первое место в этой категории определяли по индексу «Вклад молодого игрока», который разработан спортивным департаментом РПЛ.

Приз имени Василия Уткина лучшему комментатору сезона второй год подряд достался Роману Нагучеву.