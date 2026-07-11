ЦСКА и «Оренбург» сыграли вничью во втором товарищеском матче дня

ЦСКА и «Оренбург» сыграли вничью со счетом 2:2 в товарищеском матче в Новогорске.

Полузащитник армейцев Матия Попович оформил дубль с двух передач хавбека Энрике Кармо. В составе «Оренбурга» отличились полузащитники Руслан Куль и Дамиан Пуэбла.

В первой игре дня ЦСКА уступил «Оренбургу» со счетом 0:2, формат обеих встреч — 75 минут.