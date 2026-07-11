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Сегодня, 22:11

Кузьмичев заявил, что «ПСЖ» сохраняет интерес к Батракову: «Шанс еще есть»

Артем Бухаев
Корреспондент
Алексей Батраков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, Владимир Кузьмичев ответил на вопрос о будущем полузащитника и интересе к нему со стороны «ПСЖ».

«Об окончании истории с «ПСЖ» речи не идет. Шанс перейти еще есть. Все подробности чуть позже. Ситуация продолжается, до 1 июля была одна — сейчас другая. Теперь действует опция, согласно которой любой клуб может прийти, заплатить и игрок может перейти», — сказал Кузьмичев.

В конце мая в СМИ появилась информация о том, что Батраков близок к переходу в «ПСЖ». В начале июня французское издание Le Parisien сообщило, что французский клуб отказался от идеи подписать 21-летнего россиянина в летнее трансферное окно.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек провел 36 матчей за команду во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

Алексей Батраков, Матвей Кисляк и&nbsp;Станислав Агкацев.Батраков, Кисляк и еще 3 российских футболиста, которые могут заиграть в Европе

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