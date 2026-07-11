Джикия об игре против «Спартака»: «У истории есть прошлое, сегодня она продолжается»

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия ответил на вопрос «СЭ» об эмоциях после выхода на поле «РЖД Арены» в товарищеском матче против «Спартака» (2:0), который прошел в субботу, 11 июля.

«Выйти на поле «РЖД Арены» против «Спартака»? Особенное чувство. У этой истории есть прошлое. И сегодня она продолжается», — сказал Джикия «СЭ».

Джикия перешел в «Локомотив» в конце июня 2026 года. Защитник выступал за «Спартак» с января 2017 года по июнь 2024 года, вместе с красно-белыми он выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.