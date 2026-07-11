ЦСКА проиграл «Оренбургу» в первом матче дня

ЦСКА в товарищеском матче в Новогорске проиграл «Оренбургу» — 0:2. Голы на счету полузащитников Егора Назаренко и Дмитрия Рыбчинского.

Позднее в субботу команды проведут вторую игру. Формат обоих матчей — 75 минут.