«Пари НН» вернул название «Нижний Новгород»
«Пари НН» объявил о возвращении прежнего названия.
Начиная с сезона-2026/27 клуб будет выступать под названием «Нижний Новгород». Под данным названием команда играла с 2018 по 2022 год. Букмекерская компания PARI сохранит статус партнера клуба.
Новым ключевым акционером «Нижнего Новгорода» стал предприниматель Андрей Артемов. При этом субсидирование клуба из бюджета Нижегородской области прекращается. Генеральным партнером клуба стала группа компаний «НИЖФАРМ».
В сезоне-2025/26 клуб с 23 очками занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|14
|12
|1
|1
|43-15
|37
|
2
|Сочи
|14
|9
|2
|3
|23-14
|29
|
3
|Торпедо
|14
|8
|3
|3
|26-11
|27
|
4
|Спартак Кс
|14
|8
|3
|3
|20-13
|27
|
5
|Велес
|15
|8
|3
|4
|20-18
|27
|
6
|Урал
|14
|7
|4
|3
|22-10
|25
|
7
|Уфа
|14
|5
|6
|3
|18-14
|21
|
8
|Шинник
|14
|4
|8
|2
|18-14
|20
|
9
|Ротор
|14
|5
|3
|6
|22-17
|18
|
10
|Волга
|15
|5
|3
|7
|20-22
|18
|
11
|Арсенал
|14
|4
|4
|6
|15-26
|16
|
12
|Челябинск
|14
|4
|3
|7
|18-23
|15
|
13
|Енисей
|14
|3
|5
|6
|16-27
|14
|
14
|КАМАЗ
|14
|3
|4
|7
|16-23
|13
|
15
|Ленинградец
|14
|3
|4
|7
|11-25
|13
|
16
|Нефтехимик
|14
|4
|0
|10
|10-21
|12
|
17
|Текстильщик
|14
|2
|4
|8
|10-22
|10
|
18
|СКА-Хабаровск
|14
|1
|4
|9
|15-28
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.10
|18:00
|Торпедо – Ротор
|- : -
|24.10
|08:00
|СКА-Хабаровск – Енисей
|- : -
|24.10
|17:00
|Арсенал – КАМАЗ
|- : -
|24.10
|18:00
|Текстильщик – Сочи
|- : -
|24.10
|18:00
|Уфа – Нижний Новгород
|- : -
|25.10
|13:00
|Челябинск – Урал
|- : -
|25.10
|13:30
|Волга – Велес
|- : -
|25.10
|16:00
|Нефтехимик – Ленинградец
|- : -
|26.10
|19:30
|Шинник – Спартак Кс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|17
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|13
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Челябинск
|8
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Николай Калинский
Нижний Новгород
|5
|
|
Руслан Магаль
Сочи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|9
|1
|4
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|12
|1
|4
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|12
|1
|4
Новости