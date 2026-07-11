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«Пари НН» вернул название «Нижний Новгород»

Сергей Ярошенко

«Пари НН» объявил о возвращении прежнего названия.

Начиная с сезона-2026/27 клуб будет выступать под названием «Нижний Новгород». Под данным названием команда играла с 2018 по 2022 год. Букмекерская компания PARI сохранит статус партнера клуба.

Новым ключевым акционером «Нижнего Новгорода» стал предприниматель Андрей Артемов. При этом субсидирование клуба из бюджета Нижегородской области прекращается. Генеральным партнером клуба стала группа компаний «НИЖФАРМ».

В сезоне-2025/26 клуб с 23 очками занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.

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Футбол
Первая лига
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 14 12 1 1 43-15 37
2
 Сочи 14 9 2 3 23-14 29
3
 Торпедо 14 8 3 3 26-11 27
4
 Спартак Кс 14 8 3 3 20-13 27
5
 Велес 15 8 3 4 20-18 27
6
 Урал 14 7 4 3 22-10 25
7
 Уфа 14 5 6 3 18-14 21
8
 Шинник 14 4 8 2 18-14 20
9
 Ротор 14 5 3 6 22-17 18
10
 Волга 15 5 3 7 20-22 18
11
 Арсенал 14 4 4 6 15-26 16
12
 Челябинск 14 4 3 7 18-23 15
13
 Енисей 14 3 5 6 16-27 14
14
 КАМАЗ 14 3 4 7 16-23 13
15
 Ленинградец 14 3 4 7 11-25 13
16
 Нефтехимик 14 4 0 10 10-21 12
17
 Текстильщик 14 2 4 8 10-22 10
18
 СКА-Хабаровск 14 1 4 9 15-28 7
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23.10 18:00 Торпедо – Ротор - : -
24.10 08:00 СКА-Хабаровск – Енисей - : -
24.10 17:00 Арсенал – КАМАЗ - : -
24.10 18:00 Текстильщик – Сочи - : -
24.10 18:00 Уфа – Нижний Новгород - : -
25.10 13:00 Челябинск – Урал - : -
25.10 13:30 Волга – Велес - : -
25.10 16:00 Нефтехимик – Ленинградец - : -
26.10 19:30 Шинник – Спартак Кс - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 13
Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов

Челябинск

 8
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Николай Калинский
Николай Калинский

Нижний Новгород

 5
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 9 1 4
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 12 1 4
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 12 1 4
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