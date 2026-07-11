«Пари НН» вернул название «Нижний Новгород»

«Пари НН» объявил о возвращении прежнего названия.

Начиная с сезона-2026/27 клуб будет выступать под названием «Нижний Новгород». Под данным названием команда играла с 2018 по 2022 год. Букмекерская компания PARI сохранит статус партнера клуба.

Новым ключевым акционером «Нижнего Новгорода» стал предприниматель Андрей Артемов. При этом субсидирование клуба из бюджета Нижегородской области прекращается. Генеральным партнером клуба стала группа компаний «НИЖФАРМ».

В сезоне-2025/26 клуб с 23 очками занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.