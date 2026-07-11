Бакаев о переходе Джикии в «Локомотив»: «Узнал на тренировке. Каждый день с ним общались, но он все держал в секрете»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев рассказал «СЭ», как узнал о переходе Георгия Джикии в московский клуб.

«Иду на тренировку. Мне начальник команды говорит: «А ты в курсе, что твой друг переходит?». Я не понял, спросил: «Какой? Коваленко?». И я понял, что Джикия. Подумал, что такого не может быть. С Георгием мы сидели каждый день, но он все держал в секрете. Видимо, не хотел сглазить», — сказал Бакаев «СЭ».

Железнодорожники объявили о подписании контракта с 32-летним Джикией 24 июня. Соглашение с россиянином будет действовать до конца июня 2027 года.