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Сегодня, 23:00

Бакаев о переходе Джикии в «Локомотив»: «Узнал на тренировке. Каждый день с ним общались, но он все держал в секрете»

Артем Бухаев
Корреспондент

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев рассказал «СЭ», как узнал о переходе Георгия Джикии в московский клуб.

«Иду на тренировку. Мне начальник команды говорит: «А ты в курсе, что твой друг переходит?». Я не понял, спросил: «Какой? Коваленко?». И я понял, что Джикия. Подумал, что такого не может быть. С Георгием мы сидели каждый день, но он все держал в секрете. Видимо, не хотел сглазить», — сказал Бакаев «СЭ».

Железнодорожники объявили о подписании контракта с 32-летним Джикией 24 июня. Соглашение с россиянином будет действовать до конца июня 2027 года.

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