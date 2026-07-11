«Акрон» сыграл вничью с «Факелом» на сборах

«Акрон» сыграл вничью с «Факелом» в товарищеском матче — 1:1.

Единственный гол тольяттинцев на 61-й минуте забил Стефан Лончар, у воронежцев на 76-й минуте отметился Максим Турищев.

«Акрону» предстоит провести еще два товарищеских матча перед стартом сезона-2026/27 — с московским «Динамо» и «Крыльями Советов».

В первом туре чемпионата России-2026/27 «Акрон» примет на своем поле «Зенит», а «Факел» сыграет дома против махачкалинского «Динамо».