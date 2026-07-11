Круговой о желании выступать в топ-5 лигах: «Мне нравится играть в РПЛ, все устраивает»
Полузащитник ЦСКА Данил Круговой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о желании перехода в топовый европейский чемпионат.
«Сложно ответить на этот вопрос. Мне уже 28 лет, у меня большая семья. Думаю, трудно это все организовать, всех перевезти. Мне нравится играть в РПЛ, все устраивает», — сказал Круговой «СЭ».
В сезоне-2025/26 Круговой забил 7 голов и отдал 9 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА. Transfermarktоценивает рыночную стоимость защитника армейцев в 5 миллионов евро.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
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|0-0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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