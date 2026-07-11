Круговой о желании выступать в топ-5 лигах: «Мне нравится играть в РПЛ, все устраивает»

Полузащитник ЦСКА Данил Круговой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о желании перехода в топовый европейский чемпионат.

«Сложно ответить на этот вопрос. Мне уже 28 лет, у меня большая семья. Думаю, трудно это все организовать, всех перевезти. Мне нравится играть в РПЛ, все устраивает», — сказал Круговой «СЭ».

В сезоне-2025/26 Круговой забил 7 голов и отдал 9 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА. Transfermarktоценивает рыночную стоимость защитника армейцев в 5 миллионов евро.