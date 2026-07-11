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Сегодня, 15:30

Круговой о желании выступать в топ-5 лигах: «Мне нравится играть в РПЛ, все устраивает»

Дарик Агаларов

Полузащитник ЦСКА Данил Круговой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о желании перехода в топовый европейский чемпионат.

«Сложно ответить на этот вопрос. Мне уже 28 лет, у меня большая семья. Думаю, трудно это все организовать, всех перевезти. Мне нравится играть в РПЛ, все устраивает», — сказал Круговой «СЭ».

В сезоне-2025/26 Круговой забил 7 голов и отдал 9 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА. Transfermarktоценивает рыночную стоимость защитника армейцев в 5 миллионов евро.

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Данил Круговой
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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