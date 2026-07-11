«Локомотив» выиграл у «Спартака» в товарищеском матче

«Локомотив» победил «Спартак» в товарищеском матче — 2:0. Игра проходила на «РЖД Арене».

Во втором тайме голы забили Сергей Пиняев и Алексей Батраков, который реализовал пенальти.

В концовке матча у железнодорожников вышел экс-защитник красно-белых Георгий Джикия.

«Локомотив» в следующем товарищеском матче сыграет с ЦСКА 14 июля. «Спартак» 18 июля встретится с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.