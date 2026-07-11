«Краснодар» проиграл «Ростову» в товарищеском матче

«Краснодар» проиграл «Ростову» в товарищеском матче со счетом 3:4. Игра проходила на стадионе академии «Краснодара».

По регламенту команды играли три тайма: первые два по 45 минут, третий — 30 минут.

В составе ростовчан дубль сделал Тимур Сулейманов, по одному голу забили Иван Комаров и Егор Голенков. У «Краснодара» отличились Лукас Оласа, Даниил Уткин и Хуан Боселли.

«Ростов» в следующем матче сыграет с «Факелом» 15 июля, «быки» 19 июня встретятся с «Балтикой».