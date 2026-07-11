Гендиректор «Балтики» Измайлов: «Игроки позиционируют себя не как аутсайдеры и не собираются ими быть»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Мы любим футбол за его непредсказуемость. В прошлом сезоне никто бы не мог предположить, что «Балтика» будет на шестом месте, а в какой-то момент даже идти на четвертом. Что касается следующего сезона, то мы сейчас проводим работу, чтобы просадки не было. В футболе бывает все, но мы всем клубом приложим все усилия. Игроки себя уже позиционируют не как аутсайдеры и не собираются ими быть. Клуб растет и развивается.

В футболе всегда происходят подъемы или спады. Поэтому я надеюсь, что наши подъемы будут намного дольше, чем наши спады», — сказал Измайлов «СЭ».

По итогам сезона-2025/26 «Балтика» заняла 6 место в таблице РПЛ.