Круговой: «Меня не могут найти европейские скауты, потому что я в Transfermarkt записан как Циркуляр, а не Круговой»

Полузащитник ЦСКА Данил Круговой в разговоре с «СЭ» раскрыл причины отсутствия предложений от европейских команд.

«Люди не знают, на какую позицию меня брать. Меня не могут найти европейские скауты, потому что я в Transfermarkt записан как Циркуляр, а не Круговой. Это не шутка, я серьезно», — сказал Круговой «СЭ».

В сезоне-2025/26 Круговой забил 7 голов и отдал 9 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника армейцев в 5 миллионов евро.