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Сегодня, 19:02

Станкович: «Абена — не уровень «Спартака»? А в матче с «Ростовом» он соответствовал? Не позволю нападать на моих игроков»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрочы журналистов после матча 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

— В последнее время много критики в адрес Абены. Как вам сегодняшняя игра? Соответствует ли он уровню «Спартака»?

— Я назвал бы Абену MVP игры с «Ростовом» (3:0 — Прим. «СЭ»). Тогда он был на уровне «Спартака»? Сегодня он ошибся, да. Играя против лучшего форварда РПЛ. И сразу не соответствует? Эксперты лучше знают, наверное, но у меня свое мнение на этот счет. Тут не надо ходить вокруг да около. Хотел ли я его здесь видеть? Да, я хотел, чтобы его купили. Он прекрасный парень и большой профи. Не позволю атаковать его или кого-то еще из команды

— Как на функциональном состоянии игроков сказалась пауза на сборные?

— Это то, о чем мы думали все это время. Обо всех перелетах, о выходных, которые мы даем игрокам. Нужно учесть все обстоятельства. После прошлой паузы мы тоже вернулись не очень хорошо. Но сегодня второй тайм не был провальным. были хорошие моменты. Ответственность на мне. Я допустил ошибки в подготовке, они были. Счет 0:3 — моя ответственность. Думаем над тем, какой будет пауза зимой. Это непривыная для меня история.

— Почему не играл Зинковский? Он говорил, что здоров.
— Слава богу, что здоров. В этом и проблема. Все, кроме Чернова, здоровы. А количество в заявке ограничено. Мы должны делать выбор — сегодня он был таков. Чисто тренерское решение. Говорят, что всегда лучшим становится тот, кто не играл в проигранном матче. Не имею ничего личного против Антона.

После 12 матчей «Спартак» занимает 6-е место в таблице, набрав 19 очков.

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
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