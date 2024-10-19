Станкович: «Абена — не уровень «Спартака»? А в матче с «Ростовом» он соответствовал? Не позволю нападать на моих игроков»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрочы журналистов после матча 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).
— В последнее время много критики в адрес Абены. Как вам сегодняшняя игра? Соответствует ли он уровню «Спартака»?
— Я назвал бы Абену MVP игры с «Ростовом» (3:0 — Прим. «СЭ»). Тогда он был на уровне «Спартака»? Сегодня он ошибся, да. Играя против лучшего форварда РПЛ. И сразу не соответствует? Эксперты лучше знают, наверное, но у меня свое мнение на этот счет. Тут не надо ходить вокруг да около. Хотел ли я его здесь видеть? Да, я хотел, чтобы его купили. Он прекрасный парень и большой профи. Не позволю атаковать его или кого-то еще из команды
— Как на функциональном состоянии игроков сказалась пауза на сборные?
— Это то, о чем мы думали все это время. Обо всех перелетах, о выходных, которые мы даем игрокам. Нужно учесть все обстоятельства. После прошлой паузы мы тоже вернулись не очень хорошо. Но сегодня второй тайм не был провальным. были хорошие моменты. Ответственность на мне. Я допустил ошибки в подготовке, они были. Счет 0:3 — моя ответственность. Думаем над тем, какой будет пауза зимой. Это непривыная для меня история.
— Почему не играл Зинковский? Он говорил, что здоров.
— Слава богу, что здоров. В этом и проблема. Все, кроме Чернова, здоровы. А количество в заявке ограничено. Мы должны делать выбор — сегодня он был таков. Чисто тренерское решение. Говорят, что всегда лучшим становится тот, кто не играл в проигранном матче. Не имею ничего личного против Антона.
После 12 матчей «Спартак» занимает 6-е место в таблице, набрав 19 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
10
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
13
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|2 : 3
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 1
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|0 : 3
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|2 : 0
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|10
|1
|2