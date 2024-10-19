Станкович: «Трибуны свистели нам, но это нормально. В больших клубах всегда так, футбол остается футболом»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопросы журналистов после поражения от «Краснодара» (0:3) в матче 12-го тура РПЛ.
— Почему решили сыграть 3-5-2? Как оцените игру в первом тайме, после которого схему вы поменяли?
— Это была замаскированная 3-5-2. Во втором тайме мы особо ничего не меняли. Первый тайм мы провели не на уровне «Спартака». Но я отдам должное сопернику, который был очень хорош и наказал нас за ошибки
— Как готовились к этой игре в международную паузу? Почему не сыграли контрольный матч?
— Мне не нравится идея товарищеских матчей по ходу сезона. Мы хорошо работаем в обычном цикле. Многие игроки были в сборных, но это норма для больших клубов.
— Сегодня впервые за время вашего руководства командой болельщики гудели. Как бы вы описали результат? В чем видите проблему?
— В больших клубах это всегда так.Нормально, когда фанаты свистят, это не конец света. Футбол был вчера, будет и завтра.
— В чем главная причина сегодняшних 0:3?
— Если бы вы были на моем месте, то видели бы, как ребята работали на этой неделе. Возможно, сделали бы такой же выбор по составу, как и я. Возможно, пару изменений. Никаких проблем нет в плане тренировок. У кого-то может не пойти игра, кто-то может пролететь через полмира и вернуться обратно. Очень много факторов влияет на выбор состава.
Я ненавижу отговорки. Это был ответ на вопрос в целом. Я беру ответственность за результат, вина на мне. У нас впереди много матчей, будем продолжать работать вместе с командой над улучшением результатов.
После 12 матчей «Спартак» занимает 6-е место в таблице, набрав 19 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
10
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
13
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|2 : 3
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 1
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|0 : 3
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|2 : 0
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|10
|1
|2