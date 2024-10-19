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Сегодня, 19:06

Колосков: «У «Краснодара» есть Кордоба, а у «Спартака» такого игрока нет»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» высказался об игре 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (0:3).

«Игра прошла на одном дыхании, такие матчи хочется смотреть! Замечательный, красивый матч во всех отношениях. Было много борьбы и единоборств, но рисунок игры сохранялся — никто не играл на выбивание мяча. В первом тайме у «Краснодара» игра сложилась лучше — играли агрессивно и красиво с преимуществом в борьбе. Первый и второй гол — ошибки защитников, конечно, но эти моменты же нужно реализовать.

Во втором тайме «Спартак» перехватил инициативу, но так и не смог забить, хотя были стопроцентные моменты. «Краснодар» — молодцы, до конца держали контроль над игрой. Общая оценка: обе команды играли достойно, но у «Краснодара» есть Кордоба. Такой игрок был раньше у «Спартака» — Гаврилов, тогда еще говорили: «Не знаешь, что делать с мячом — отдай ему». Такие игры являются украшением чемпионата России!» — сказал Колосков «СЭ».

«Краснодар» набрал 30 очков в 12 матчах и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке идет «Зенит» с 29 баллами. «Спартак» располагается на 6-м месте в таблице, набрав 19 очков.

Даниил Нахлесткин

Джон Кордоба
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
10
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
13
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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18.10 18:00
Акрон – Зенит
 0 : 5
18.10 20:15
Ахмат – Факел
 2 : 3
19.10 14:00
Пари НН – Ростов
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19.10 16:30
Спартак – Краснодар
 0 : 3
19.10 16:30
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Динамо Мх – ЦСКА
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
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Зенит

 8
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Алексей Батраков

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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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