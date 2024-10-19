Колосков: «У «Краснодара» есть Кордоба, а у «Спартака» такого игрока нет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» высказался об игре 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (0:3).

«Игра прошла на одном дыхании, такие матчи хочется смотреть! Замечательный, красивый матч во всех отношениях. Было много борьбы и единоборств, но рисунок игры сохранялся — никто не играл на выбивание мяча. В первом тайме у «Краснодара» игра сложилась лучше — играли агрессивно и красиво с преимуществом в борьбе. Первый и второй гол — ошибки защитников, конечно, но эти моменты же нужно реализовать.

Во втором тайме «Спартак» перехватил инициативу, но так и не смог забить, хотя были стопроцентные моменты. «Краснодар» — молодцы, до конца держали контроль над игрой. Общая оценка: обе команды играли достойно, но у «Краснодара» есть Кордоба. Такой игрок был раньше у «Спартака» — Гаврилов, тогда еще говорили: «Не знаешь, что делать с мячом — отдай ему». Такие игры являются украшением чемпионата России!» — сказал Колосков «СЭ».

«Краснодар» набрал 30 очков в 12 матчах и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке идет «Зенит» с 29 баллами. «Спартак» располагается на 6-м месте в таблице, набрав 19 очков.

Даниил Нахлесткин