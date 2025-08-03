Станкович о Жедсоне в старте на матч с «Акроном»: «Большие игроки должны быть на поле»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил, почему решил выпустить полузащитника Жедсона Фернандеша в стартовом составе на матч 3-го тура РПЛ против «Акрона».

26-летний португалец перешел в московскую команду из «Бешикташа» 31 июля.

«Большие футболисты должны быть на поле, им не нужно много времени на адаптацию. Посмотрим, как будет складываться игра без Маркиньоса и Заболотного. У нас двое отличных нападающих в стартовом составе, для любого тренера очень хорошо иметь такой состав. Если есть травмированные или дисквалифицированные, нам есть кем их заменить», — сказал Станкович в эфире «Матч Премьер».

Трансфер Фернандеша стал самым дорогим в истории «Спартака». «Бешикташ» заявил, что получил 20,7 миллиона евро за переход Фернандеша, также у клубов есть договоренность о возможных бонусных выплатах, общая сумма которых составляет 7,2 миллиона евро.