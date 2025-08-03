«Балтика» — «Оренбург»: трансляция матча РПЛ онлайн

«Балтика» и «Оренбург» встречаются в 3-м туре Российской премьер-лиги в воскресенье, 3 августа. Игра на «Ростех Арене» в Калининграде начинается в 15.45 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Балтика» — «Оренбург» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа 2025, 15:45. Ростех Арена (Калининград)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начинается за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В двух турах РПЛ «Балтика» набрала четыре очка после матчей с «Динамо» (1:1) и «Спартаком» (3:0) в Москве, «Оренбург» — два после встреч с ЦСКА (0:0) и махачкалинским «Динамо (1:1) на своем поле.

Предыдущая встреча «Балтики» и «Оренбурга» состоялась в марте 2024 года, тогда оренбуржцы победили калининградцев со счетом 1:0 в матче 20-го тура чемпионата России.