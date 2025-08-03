«Акрон» — «Спартак»: началась трансляция матча РПЛ

«Акрон» и «Спартак» встречаются в матче 3-го тура чемпионата России. Игра на «Самара Арене» в воскресенье, 3 августа, начинается 13.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча тольяттинцев и спартаковцев. С основными событиями игры «Акрон» — «Спартак» также можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч показывает канал «Матч Премьер». Трансляция начинается за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа 2025, 13:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

Во 2-м туре РПЛ «Акрон» разгромил «Сочи» в гостях (4:0), «Спартак» проиграл «Балтике» в Москве (0:3). На старте чемпионата тольяттинцы набрали четыре очка, москвичи — три.