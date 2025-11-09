Мелкадзе — о голе в ворота «Спартака»: «Ничего принципиального, топ-клубу всегда приятно забивать»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе ответил, насколько болезненным для него было поражение от «Спартака» в матче 15-го тура чемпионата России.

Игра прошла в воскресенье, 9 ноября, в Грозном и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. Единственный гол «Ахмата» забил Мелкадзе.

«Поражение всегда болезненное, тем более вот так... Если бы мы играли как с «Сочи»... Можно так проиграть, а можно как сегодня. Я считаю, что если проигрывать, то как сегодня», — приводит matchtv.ru слова Мелкадзе.

Также футболист прокомментировал гол в ворота «Спартака», воспитанником которого он является.

«Ничего принципиального, топ-клубу всегда приятно забивать. Сейчас отдохнем, хорошо подготовимся и выдадим три матча, постараемся набрать максимум очков», — добавил он.

«Ахмат» с 16 очками занимает 11-ю позицию в таблице РПЛ. Команда Станислава Черчесова продлила безвыигрышную серию до семи матчей во всех турнирах. 22 ноября грозненцы на выезде встретятся с «Рубином» в 16-м туре чемпионата России.