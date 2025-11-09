Футбол
9 ноября, 20:40

Мелкадзе — о голе в ворота «Спартака»: «Ничего принципиального, топ-клубу всегда приятно забивать»

Алина Савинова

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе ответил, насколько болезненным для него было поражение от «Спартака» в матче 15-го тура чемпионата России.

Игра прошла в воскресенье, 9 ноября, в Грозном и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. Единственный гол «Ахмата» забил Мелкадзе.

«Поражение всегда болезненное, тем более вот так... Если бы мы играли как с «Сочи»... Можно так проиграть, а можно как сегодня. Я считаю, что если проигрывать, то как сегодня», — приводит matchtv.ru слова Мелкадзе.

Также футболист прокомментировал гол в ворота «Спартака», воспитанником которого он является.

«Ничего принципиального, топ-клубу всегда приятно забивать. Сейчас отдохнем, хорошо подготовимся и выдадим три матча, постараемся набрать максимум очков», — добавил он.

«Ахмат» с 16 очками занимает 11-ю позицию в таблице РПЛ. Команда Станислава Черчесова продлила безвыигрышную серию до семи матчей во всех турнирах. 22 ноября грозненцы на выезде встретятся с «Рубином» в 16-м туре чемпионата России.

Источник: matchtv.ru
Георгий Мелкадзе
Футбол
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
6
 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
7
 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
8
 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
15
 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 8
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 8
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 6 1 2
Вся статистика

