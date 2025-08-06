Черчесов — о первом матче в «Ахмате» против «Зенита»: «Не бывает приглашений или увольнений в нужное время»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о матче против «Зенита» в 4-м туре РПЛ, который станет для него первым после возвращения в грозненский клуб.

«Ахмат» объявил о подписании контракта с 61-летним специалистом в среду, 6 августа. Соглашение рассчитано на три года. Черчесов уже работал в клубе — с 2011 по 2013 год.

— Дебютировать против такого соперника — это хорошо? Или хотелось бы оппонента попроще?

— Это факт, который не является хорошим или плохим. А вы что хотели?

— Некоторым тренерам комфортнее начинать против команд среднего уровня.

— Ничего не меняется, это футбол — никогда не бывает приглашений или увольнений в нужное время. А угадывать, перед каким матчем подписать контракт, — это несуразно, непрофессионально и несолидно. Есть ситуация, в которой мы находимся. Значит, так сошлись звезды — встречаемся с «Зенитом», будем готовиться и изучать. Во-первых, футболистов «Ахмата». Это самое важное для тренерского штаба — знать игроков. Во-вторых, конечно, соперника. Но, не зная своих, об оппоненте можно сразу забыть, — сказал Черчесов.

«Ахмат» дома примет «Зенит» в субботу, 9 августа. Начало — в 20.30 по московскому времени.

После 3 туров «Ахмат», не набравший очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.