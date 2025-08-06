Колосков: «Черчесов — высококлассный специалист. Он поправит положение «Ахмата» в РПЛ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что Станислав Черчесов сможет исправить турнирное положение «Ахмата» в РПЛ.

Грозненский клуб объявил о назначении 61-летнего специалиста главным тренером команды 6 августа. Контракт «Ахмата» с Черчесовым рассчитан на три года.

«Я думаю, что для «Ахмата» назначение Черчесова — это хорошее решение. Он опытный, высококлассный специалист, работал с командами разного уровня и во многих добивался успеха. Я думаю, что он поправит положение «Ахмата» в турнирной таблице РПЛ», — приводит ТАСС слова Колоскова.

Предыдущим главным тренером «Ахмата» являлся Александр Сторожук, который 5 августа был отправлен в отставку. Под его руководством команда проиграла все три матча на старте нового сезона РПЛ и теперь занимает 13-е место в турнирной таблице.