6 августа, 17:14

Колосков: «Черчесов — высококлассный специалист. Он поправит положение «Ахмата» в РПЛ»

Алина Савинова

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что Станислав Черчесов сможет исправить турнирное положение «Ахмата» в РПЛ.

Грозненский клуб объявил о назначении 61-летнего специалиста главным тренером команды 6 августа. Контракт «Ахмата» с Черчесовым рассчитан на три года.

«Я думаю, что для «Ахмата» назначение Черчесова — это хорошее решение. Он опытный, высококлассный специалист, работал с командами разного уровня и во многих добивался успеха. Я думаю, что он поправит положение «Ахмата» в турнирной таблице РПЛ», — приводит ТАСС слова Колоскова.

Станислав Черчесов.Станислав Черчесов: «Задача в «Ахмате»? Вы знаете мои амбиции. Но пока думаем только о «Зените»

Предыдущим главным тренером «Ахмата» являлся Александр Сторожук, который 5 августа был отправлен в отставку. Под его руководством команда проиграла все три матча на старте нового сезона РПЛ и теперь занимает 13-е место в турнирной таблице.

Источник: ТАСС
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Вячеслав Колосков
  • zg

    Конечно поправит,хуже то некуда!"Почотному" прювед!)))

    06.08.2025

    • Президент «Ахмата»: «У Черчесова всегда есть предложения. Рады, что удалось с ним договориться»

    Черчесов — о первом матче в «Ахмате» против «Зенита»: «Не бывает приглашений или увольнений в нужное время»
